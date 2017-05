A jövő héten is többször várható zápor, zivatar

2017. május 7. 18:13

Lehűléssel kezdődik a jövő hét, többfelé napközben is csak 10 Celsius-fok körül alakulnak a maximumok, néhol a leghidegebb órákban mínuszok is lehetnek. A hét második felében azonban ismét 20-25 fok körüli meleg lehet, de a több-kevesebb napsütés mellett többször várható zápor, zivatar - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttatott el az MTI-hez.

Hétfőn reggel a keleti tájakon eshet néhol kisebb eső. Napközben elszórtan, főként az Eger-Békéscsaba vonal széles sávjában várható gyenge eső, zápor. A Dunántúlon és a középső területeken viszont akár hosszabb időszakokra is kisüthet a nap. A szél többfelé megerősödhet. A minimumhőmérséklet 6-12 fok között valószínű (az Északi-középhegység térségében lesz a leghűvösebb). A nappali maximumok 15-20 fok között alakulnak (a Dunántúlon várhatók a magasabb értékek).



Kedden erős lesz a szél, a Dunántúlon és néhol északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, szórványosan valószínű eső, záporeső. A leghidegebb órákban 4-10 fok lehet, napközben pedig 10-15 fokig melegszik a levegő.



Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett legfeljebb néhol északon lehet gyenge eső. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű. A nappali maximumok 11-16 fok között alakulnak.



Csütörtökön ismét több helyen megerősödik, a Dél-Dunántúlon akár viharossá fokozódhat a szél. Elsősorban a délutáni, esti órákban alakulhat ki záporeső, egy-egy zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-7 fok között alakul, északkeleten talaj menti fagy is lehet. Napközben 17-23 fokig melegszik a levegő.



Pénteken több helyen - délután főként északon, északkeleten - alakulhat ki zápor, helyenként zivatar. A szél helyenként erőssé, zivatarban viharossá válhat. A leghidegebb órákban 9-15 fok lehet. A nappali maximumok 18-25 fok között alakulnak, északkeleten lehet a hűvösebb.



Szombaton is többfelé várható zápor, zivatar, erős, akár viharos széllel. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-16, a legmagasabb hőmérséklet többnyire 20-26 fok között valószínű.



Vasárnap is megerősödhet a szél és szórványosan zápor, főként keleten néhol zivatar is lehet, de már napsütés is várható. A leghidegebb órákban 9-15 fok lehet. Napközben 18-24 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.

MTI