Exit poll: a CDU kapta a legtöbb szavazatot

2017. május 7. 18:27

Az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Schleswig-Holstein tartományban vasárnap tartott helyi törvényhozási (Landtag-) választáson a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések (exit poll) urnazárás után közzétett eredménye szerint.

Az ARD és a ZDF országos köztelevíziók megbízásából végzett kutatások alapján a CDU a szavazatok 33-34 százalékát szerezte meg, a legutóbbi, 2012-ben tartott Landtag-választáson elért 30,8 százalék után. A CDU az utolsó felmérésekben jelzett 32-33 százalékhoz képest is jobban szerepelt.



A Martin Schulz vezette szociáldemokrata párt (SPD) a szavazatok 26-27 százalékát szerezte meg az exit pollok szerint, gyengült az öt évvel ezelőtti 30,4 százalékhoz képest, és elmaradt a felmérésekben jelzett 29-31 százalék közötti szinttől.



A Zöldek 12,5-13,5 százalékkal végeztek a harmadik helyen, ez nagyjából megegyezik a 2012-es 13,2 százalékkal.



A liberális FDP támogatottsága 8,2 százalékról 10,5-11,5 százalékra emelkedett.



A CDU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) a szavazatok 5,5 százalékával jutott be a kieli Landtagba, 0,5 százalékponttal lépte át az 5 százalékos bejutási küszöböt.



A helyi dán és fríz kisebbséget képviselő SSW-re nem vonatkozik a bejutási küszöb, a nemzeti kisebbségi párt a szavazatok 3-3,5 százalékát szerezte meg, gyengült a 2012-es 4,6 százalékhoz képest.



A Kalózpárt kiesett a tartományi gyűlésből, támogatottsága 8,2 százalékról 1-1,5 százalékra gyengült.



Az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) 2012 után megint nem érte el a bejutási küszöböt, az öt évvel ezelőtti 2,3 százalék után 3-3,5 százalékot szerzett.



A tartományt az utóbbi öt évben az SPD, a Zöldek és az SSW koalíciója kormányozta. Az exit pollok alapján törvényhozási többségüket elveszítették.



Torsten Albig tartományi miniszterelnök, az SPD politikusa az urnazárás utáni első nyilatkozatában elismerte vereségét. Szavai szerint május 7. "keserű nap" a szociáldemokráciának és neki személyesen is.



Daniel Günther, a CDU listavezetője első nyilatkozatában kiemelte, hogy a schleswig-holsteini választók öt év után leváltották a baloldali vezetésű kormányt, és a CDU-t győzelemhez segítve azt az irányt választották, amely a legjobb a tartomány fejlődéséhez.



Az SPD szövetségi vezetősége is vereségként értékeli az eredményt - mondta az urnazárás után Katarina Barley, a párt főtitkára. Az SPD-nek mindig is "nehéz terep" volt Schleswig-Holstein, és az ottani eredmény nem befolyásolja az egy hét múlva tartandó Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Landtag-választás kimenetelét - tette hozzá.



Az SPD-vel ellentétben a CDU szerint nagyon is sokat jelent a schleswig-holsteini eredmény a legnépesebb tartományban hét nap múlva következő választásra tekintve. A szavazók "egymás után váltják le a szociáldemokraták és a Zöldek tartományi kormányait, ezt látjuk majd Észak-Rajna-Vesztfáliában is" - mondta Jens Spahn, a CDU elnökségi tagja a ZDF-nek.



A két tartományi választás az utolsó erőpróba a szeptember 24-i szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás előtt. Elemzők szerint az országos politikát tekintve mindkét helyi választás fontos, a jól szereplő pártoknak lendületet adhat, a rosszul szereplőket visszavetheti. Az exit pollok alapján a nap nyertese Angela Merkel és a CDU/CSU pártszövetség.

MTI