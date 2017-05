Egymást szapulják a cseh kormánykoalíciós politikusok

2017. május 7. 21:31

Ismét csalással és övön aluli ütésekkel vádolták egymást vasárnap a hárompárti cseh kormánykoalíció vezetői és szokatlanul éles, esetenként vulgáris jelzőkkel illették partnereiket.

Bohuslav Sobotka kormányfő, a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) elnöke vasárnap töbször "gyávának" és "hazugnak" minősítette Andrej Babis kormányfőhelyettest, pénzügyminisztert, az ANO koalíciós mozgalom elnökét, mert nem vett részt a közszolgálati televízióban a parlamenti pártok elnökeinek vitájában. Andrej Babis nyilatkozatában viszont "csalónak" minősítette a kormányfőt.



Pavel Belobrádek, a kereszténydemokrata párt elnöke a köztelevízióban elismerte, hogy a politikai vitákban gyakran röpködnek kemény kifejezések. Szerinte például Andrej Babis a koalíciós tárgyalásokon nem egyszer "a női nemi szervekbe küldte" partnereit. Néhány volt miniszterelnök talán "ököllel oldotta volna meg ilyesfajta nézeteltéréseit Babis úrral" - jegyezte meg a kereszténydemokrata politikus azzal, hogy ő és a kormányfő szerencsére "nyugodt emberek". Nevetségesnek minősítette Babis azon kijelentését, miszerint ő azért használ ilyen erős szavakat, mert partnerei beszélnek így. "Én nem ehhez szoktam, és nem is akarok hozzászokni" - tette hozzá a legkisebb koalíciós párt elnöke.



Milan Chovanec cseh belügyminiszter, a CSSD alelnöke vasárnap délutáni Ttwitter-bejegyzésében azt írta, hogy Babis "nemcsak gyáva, hanem csaló is".



Cseh politikusok az utóbbi időben egyre gyakrabban használtak vulgáris, sértő kifejezéseket nyilvános szerepléseik alkalmával. Sobotka, akit a prágai sajtó korábban inkább "szorgalmas hivatalnoknak", semmint karizmatikus politikusnak minősített, a közelmúltban azzal okozott meglepetést, hogy Babis vállalkozói tevékenységét a Twitteren "jól kicseszik az állammal" szókapcsolattal jellemezte. A másik oldalon Andrej Babis a napokban nyilvánosságra került ismeretlenek által készített hangfelvételen úgy beszél a miniszterelnökről, hogy az egy "hülyécske" és a "legnagyobb disznó, akivel életemben találkoztam".



Csehországban a héten kormányválság robbant ki, miután Sobotka Babis leváltását javasolta az államfőnek a kormányfőhelyettes tisztázatlan pénzügyei és az adócsalás gyanúja miatt. Az üggyel kapcsolatban nyílt konfliktus keletkezett Milos Zeman államfő és Bohuslav Sobotka között is. A miniszterelnök kérdésre válaszolva vasárnap "nagyon fagyosnak" minősítette viszonyát Zemannal.

MTI