Garázsokat, pincéket öntött el az eső Borsodban

2017. május 7. 21:37

Homokzsákok százaival védekeznek a tűzoltók Aggteleken a vasárnap lesett nagy mennyiségű eső ellen, a víz több ház pincéjébe is betört.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Szolgálat közlése szerint a falu elején, az út mellett gátat építettek homokzsákokból, hogy ezzel tereljék el a hirtelen jött eső nyomán lezúduló vizet a településtől. A tűzoltók a nap folyamán Aggtelek több pontján is dolgoztak a pincékbe befolyt csapadékvíz eltávolításán.



Délután arról tájékoztatta a tűzoltóság az MTI-t, hogy garázsokat és pincéket öntött el a hirtelen lezúduló eső vasárnap Mezőkövesden is. A Mészáros Lázár utcában több társasház tizennyolc garázsába ömlött be a víz, amely helyenként egy méter magasan állt az alagsorban, tizenkét autó rekedt bent.



Rázsi András miskolci meteorológus elmondása szerint a villámárvizet egy mintegy fél órás zivatar okozta, amely alatt annyi eső esett, mint amennyi máskor csaknem egy hónap alatt. A heves esőből Cserépfalu is kapott, a szomszédos Heves megyei Felsőtárkányon pedig jég is esett.

MTI