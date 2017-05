Női kézilabda BL - A Győr megnyerte a döntőt

2017. május 7. 22:34

A Győri Audi ETO KC hosszabbítás után 31-30-ra legyőzte a macedón Vardar Szkopje csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája Papp László Budapest Sportarénában rendezett vasárnapi döntőjében.

Női Bajnokok Ligája, döntő:

Győri Audi ETO KC-Vardar Szkopje (macedón) 31-30 (15-12, 26-26, 29-28) - hosszabbítás után



gólszerzők: Görbicz 7, Groot, Mörk 6-6, Amorim, Tomori 3-3, Bódi, Broch, Knedlikova 2-2, illetve Lacrabere, Althaus 6-6, Penezic, Radicevic, Lekic 4-4, Mavsar 3, Herrem 2, Lazovic 1



Az első percekben hatékonynak tűnt a Vardar némileg nyitott, öt-egyes védekezése, de a győriek hamar rájöttek, hogy a balszélső poszton szereplő Görbicz Anita lövéseit ezzel a taktikával sem képes hatástalanítani az ellenfél (6-4). A magyar csapat igyekezett keményen védekezni, de eleinte nem járt sikerrel és hiányzott a jó kapusteljesítmény is, így az ellenfél többször is egyenlíteni tudott (10-10).

Az eredményes szélsőjátékkal a győriek azt is elérték, hogy némileg megbontották a macedón együttes védelmét, és az első félidő második részében az átlövőknek sem volt olyan nehéz dolguk, mint korábban. Ezzel együtt a másik kapu előtti hatékonyságuk is javult, Kari Aalvik Grimsbö több bravúrt is bemutatott, így a - keretében mindössze egyetlen macedón játékost szerepeltető - Vardar több mint tíz percig nem talált be, ezért a meccs során először négygólosra nőtt a különbség (14-10).

Az első félidő végén Görbicz bravúros passzát Jana Knedlikova értékesítette, melynek köszönhetően a győriek 15-12-re vezettek harminc perc után. Az ETO korábbi világklasszis beállója, a pályafutását gyermekvállalása miatt szüneteltető Heidi Löke is a helyszínen tekintette meg a finálét, és a szünetben adott interjújában a magyar csapat remek védekezését dicsérte.



A második felvonás elején ez a fontos játékelem olyan jól működött mindkét oldalon, hogy meglehetősen kevés gól született, de a győriek ekkor is őrizték előnyüket (18-15). Később a hangulat egyre nagyszerűbbé vált a lelátókon, a magyar együttes azonban elkövetett néhány technikai hibát, ezeket viszont Grimsbö újabb védései ellensúlyozták.



A hajrához közeledve sem változott a játék képe, továbbra is szoros volt az állás. Az ETO számos variációt alkalmazott, támadásbefejezései legtöbbször kiszámíthatatlanok voltak, így - egy ideig - folyamatosan vezetett, de a rendkívül szívós ellenfelet nem tudta leszakítani.

A német Anja Althaus sorozatban négy gólt dobott, ezzel egyenlített a Vardar (24-24), majd egy percet kettős emberhátrányban kellett töltenie a magyar csapatnak, de ezt sikerült átvészelnie. Görbicz értékesített büntetője után emberelőnyből nem tudott betalálni csapata, a túloldalon viszont a szlovén Tamara Mavsar - 53 másodperccel a vége előtt - egyenlített (26-26).

A rendes játékidőben még egy-egy támadása volt mindkét együttesnek, de több gól már nem született, így hosszabbítás következett, ahogyan tavaly a román CSM Bucuresti ellen is. A ráadást a Győr nagy lendülettel kezdte, ismét hárommal vezetett, és bár ellenfele újra felzárkózott, ezúttal már nem tudott egyenlíteni (31-30).



korábban:

a 3. helyért:

CSM Bucuresti (román)-Buducnost Podgorica (montenegrói) 26-20 (13-12)



szombaton játszották:

elődöntő:

Győri Audi ETO KC-Buducnost Podgorica 26-20 (12-9)

Vardar Szkopje-CSM Bucuresti 38-33 (21-13)

MTI