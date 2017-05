Egyre súlyosabb a mexikói drogháborús helyzet

2017. május 8. 11:33

A mexikói hadsereg folyamatos, elkeseredett harcot folytat a Guerrero állam területén sűrűsödő kartell-jelenléttel. Az ópium-laborok, mákföldek ellenőrzéséért folytatott belső háború az egyik leginkább veszélyeztetett város: Ciudad Altamirano közelében csúcsosodott ki. „A bandákon belüli szakadások, a háború két éve kezdődött el. A tét – nem kisebb – , mint a drogpiac- az előállítás monopolizálása.” – mondta a hadsereg területi vezetője. A guerreroi hegyekben a mákföldek kiirtására még állami programot is indítottak.

A bandák közötti fegyveres rivalizálás a Los Viagra kartell megjelenésével durvult el. Naponta találnak az elhagyatott utak mellé kidobott holttesteket, de előfordulnak a hatóságok által feltárt tömegsírok is. A háború elsősorban az egyesült államokbeli piacok újra-felosztásáért, az ellátóútvonalak megtartásáért zajlik. A két ország közötti drogellenes megállapodás, erősebb határvédelem megoldást jelenthet az évtizedek óta elhúzódó háborús helyzetre. Csak 2006 és 2012 között hatvanezer áldozata volt a mexikói drogháborúnak. A helyzet azért is rendkívül súlyos, mert a hadsereg által nem kontrollált területeken a szomáliai központú Al-Shabaab és a libanoni Hezbollah terrorszervezetek is együttműködnek a kartell-csoportokkal. Ez egy új, de egyre fenyegetőbb jelenség.

hirado.hu