Izraelben örömmel fogadták Le Pen vereségét

2017. május 8. 12:35

Izraelben egyöntetűen örömmel fogadták a franciaországi elnökválasztás eredményét, amely Marine Le Pen vereségét hozta.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök Facebook-bejegyzésben gratulált Emmanuel Macronnak megválasztásához. Köszöntésében hangsúlyozta, hogy már várja a két demokrácia közös munkáját, amellyel szembenéznek a közös kihívásokkal, és megragadják a közös lehetőségeket. Az izraeli kormányfő üdvözlésében kiemelte, hogy jelenleg az iszlám terror az egyik legnagyobb világot fenyegető veszély, amely lesújtott már Párizsra, Jeruzsálemre és számos más városra is. "Franciaország és Izrael régi szövetségesek, és biztos vagyok benne, hogy tovább fogjuk mélyíteni kapcsolatainkat"- írta Netanjahu.



Macron sikerét lelkesen üdvözölte a centrista Jes Atíd (Van jövő) párt élén álló Jaír Lapid. Lapid szerint az eredmény azt jelzi, hogy visszatér a közép, mivel a Brexit és az amerikai elnökválasztás okozta sokk után Ausztriában és Hollandiában is vesztettek a populista jelöltek. "Az emberek nem akarják, hogy tiltakozó mozgalmak irányítsák őket. Más a tiltakozás, és más egy ország vezetése. Ez a centrumban és nem a széleken történik" - vélekedett Lapid.



Jichák Hercog, a parlamenti ellenzék és az ellenzéki Cionista Tábor vezetője szerint a franciák nemet mondtak a rasszizmusra és a gyűlöletre, és igent mondtak a szabadságra, a testvériségre és az egyenlőségre. "Macron új reményt hoz általában a franciáknak, és külön a zsidó közösségeknek" - írta a Facebookon.



A katonai rádió reggeli műsorában a kormányhoz közeli jobboldali Jiszráel Hajom című újság új főszerkesztője, Boáz Biszmut, és az ellenzéki, baloldali nézeteiről ismert Razi Barkai együtt üdvözölte a szerintük az európai antiszemitizmus feléledését is megjelenítő Le Pen vereségét.



Dov Alfon, a Háárec című baloldali liberális újság szerzője szerint Macron "saját maguktól mentette meg" a franciákat, de ha a következő öt évben kudarccal jár, akkor nem lehet majd megállítani a radikális jobboldaliak szorongását, a radikális baloldaliak zavarodottságát, "a gyűlöletet, a rasszizmust és a nemzeti öngyilkosságot".



Franciaország tel-aviv-i nagykövete, Hélene Le Gal, aki a Jediót Ahronót című újság honlapjának, a ynetnek úgy nyilatkozott, hogy szerinte Macron inkább szól az emberek értelméhez, mint félelméhez, és ha sikerrel jár, akkor megváltoztatja országa politikáját. Le Gal a katonai rádiónak nyilatkozva megígérte, hogy az új francia elnök "jó lesz Izraelnek".

MTI