Szydlo - új kezdet a lengyel-francia kapcsolatokban

2017. május 8. 12:39

Új politikai és gazdasági nyitásra számít a lengyel-francia kapcsolatokban a lengyel konzervatív kormány vezetője, Beata Szydlo abban a levélben, melyet hétfőn küldött Emmanuel Macronnak francia államfővé választása alkalmából.

A lengyel kormányfői hivatal Twitter-oldalán közzétett hivatalos gratuláló levélben Szydlo úgy vélekedett: Európa "vízválasztó előtt áll", Macron "kétségtelenül nehéz feladattal néz szembe".



A lengyel kormányfő ezzel összefüggésben felsorolta az Európai Uniót érintő belső és külső kihívásokat, melyek között elsőként Nagy-Britannia távozását (Brexit) és az EU átfogó reformjának témakörét, majd a biztonság és a migrációs válság témáját említi.



Az EU egységének megőrzése mellett korábban többször síkraszálló lengyel miniszterelnök fontosnak nevezte, hogy "a szövetséges államok egy hangon szóljanak", kiemelve az úgynevezett weimari háromszög (Németország, Franciaország, Lengyelország) keretében folytatott együttműködés fontos szerepét.



Szydlo szerint a következő kétoldalú kormányközi konzultáció, melyre az új francia államfőt is meghívta, "jó alkalom lesz az eddigi eredmények összegzéséhez, a lehetséges problémákkal való szembenézéshez és új célok kitűzéséhez".



A lengyel-francia kapcsolatokról Szydlo abban az interjúban is nyilatkozott, mely a DoRzeczy című lengyel konzervatív hetilapban jelent meg hétfőn. A még a francia elnökválasztás második fordulója előtt készült beszélgetés egyik kérdése Macronnak a kampány során tett kijelentésére vonatkozott, melyben a francia politikus a "nem demokratikus" országok közé sorolta Lengyelországot. Szydlo az interjúban "felelőtlennek" minősítette az akkor még elnökjelölt Macron szavait.



"Lengyelország együtt fog működni a francia elnökkel" - jelentette ki a lengyel kormányfő, hozzátéve: a fontos posztra pályázó politikusnak "jobban meg kellene fontolnia szavait". Nyugtalanítónak nevezte a "régi unió" egyes politikusainak magatartását, akik szerinte "hajlamosak arra, hogy azzal tüntessenek: itt van a jobb Európa, ti pedig valahol ennek peremén álltok".



Szydlo szerint a kétsebességes Európa létrehozását célzó próbálkozásról van szó - melynek Macron közismerten híve -, de amellyel Közép-Európa a lengyel kormányfő szerint elszántan és sikeresen szembeszáll.



Még vasárnap levélben gratulált Macronnak megválasztásához Andrzej Duda lengyel államfő is, párbeszédet szorgalmazva "az egyenlő államok és szabad nemzetek kölcsönös tiszteletén alapuló Európa jövőjéről". Reményét fejezte ki, hogy Lengyelország és Franciaország együttműködik "az európai integrációba vetett hit újraélesztésében", az integráció alapjának pedig a közös európai értékeket és a négy uniós szabadságelvre épülő egységes piacot nevezte.

MTI