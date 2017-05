A CDU alakíthat kormányt Schleswig-Holsteinben

2017. május 8. 21:20

A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a Schleswig-Holstein tartományban aratott nagyarányú választási győzelemmel egyértelműen megkapta a felhatalmazást a kormányalakításra - jelentette ki Angela Merkel német kancellár, a CDU elnöke hétfőn Berlinben.

A pártelnök-kancellár tájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a schleswig-holsteiniek a vasárnapi helyi törvényhozási (Landtag-) választáson leváltották a német Szociáldemokrata Párt (SPD), a Zöldek és a helyi dán és fríz kisebbséget képviselő SSW kormányát.



Azonban az eredményből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, mert "egy Landtag-választás egy Landtag-választást jelent" - mondta Angela Merkel azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása lehet párja győzelmének a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásra tekintve.



Mindenesetre az látható, hogy a schleswig-holsteini CDU a legfontosabb helyi ügyekre alapozta kampányát, és ez a stratégia sikerre vezetett. Ezt az utat járja a párt Észak-Rajna-Vesztfália tartományi szervezete is a vasárnapi Landtag-választást felvezető kampányban - mondta Merkel.



A schleswig-holsteini és az észak-rajna-vesztfáliai Landtag-válsztás az utolsó erőpróba a szeptember 24-i Bundestag-választás előtt. Szakértők szerint mindkét választás fontos "hangulatmérő teszt", és a jól szereplő pártoknak további lendületet adhat, a rosszul szereplőket pedig visszafoghatja.



A CDU Schleswig-Holsteinben az előzetes hivatalos végeredmény szerint a voksok 32 százalékát gyűjtötte össze, erősödött az öt évvel ezelőtti 30,8 százalékhoz képest. Az SPD gyengült, a 2012-es 30,4 százalék után 27,2 százalékot szerzett, és a tartományt öt éve kormányzó koalíció elveszítette többségét a tartományi gyűlésben.



A Zöldek 12,9 százalékkal végeztek a harmadik helyen, a 2012-es 13,2 százalék után. A liberális FDP támogatottsága 8,2 százalékról 11,5 százalékra emelkedett. A CDU-tól jobbra álló, 2013-ban alapított Alternatíva Németországnak (AfD) a szavazatok 5,9 százalékával jutott be a kieli Landtagba. Az SSW - amelyre nemzeti kisebbségi pártként nem vonatkozik az 5 százalékos bejutási küszöb - 3,3 százalékot szerzett, gyengült a 2012-es 4,6 százalékhoz képest.



Az új tartományi gyűlés 73 képviselőből áll, a CDU 25 helyet, az SPD 21 helyet szerzett, a Zöldeknek 10, az FDP-nek 9, az AfD-nek 5, az SSW-nek 3 mandátum jut. Többségi kormány alakításához legalább 37 képviselő támogatása szükséges.



Ennek alapján bonyolult koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. Az elvi lehetőségek között van egy CDU-Zöldek-FDP, de akár egy SPD-Zöldek-FDP összetételű koalíció is. A liberálisok jelezték, hogy a legszívesebben a CDU-val kormányoznának együtt, és ugyan hajlandóak tárgyalni az SPD-vel, de nemigen látnak lehetőséget az együttműködésre. A Zöldek jelezték, hogy továbbra is az SPD-t tartják a legjobb partnernek, de tárgyalnának a CDU-val is a kormányalakításról. Az AfD-vel egyik párt sem akar együttműködni.

MTI