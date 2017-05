Képviselőt szeretnének a magyarországi németek

2017. május 8. 22:18

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a 2018-as országgyűlési választásokat követően nemzetiségi szószóló helyett már teljes jogú képviselőt ültetne a parlamentbe, aki a magyarországi németek érdekeit képviselhetné.

A szervezet hétfői, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, Heinek Ottó, a közgyűlés elnöke arra emlékeztetett, hogy az országos önkormányzat stratégiájában rögzített célja a következő ciklusban a szószólói helyett a szélesebb jogkörrel rendelkező képviselői mandátum elérése. A közgyűlés támogatta azt az elképzelést, amely szerint már rövidesen feláll egy kampánystáb, amely nyár végéig részletes tervezetben rögzíti az ősztől esedékes mozgósítást.



A közgyűlés emellett értékelte a 2016-os gazdasági évet is, amelyet stabilnak és kiegyensúlyozottnak ítéltek meg, az önkormányzat minden intézménye költséghatékonyan működött és maradvánnyal zárt, miközben több intézmény is nagyobb volumenű beruházást hajtott végre.



A közlés szerint német támogatással jövő nyárig három újabb német nemzetiségi tanösvény létesülhet Mecseknádasdon, Fekeden és Tarjánban; végül pedig az eddig támogatott 62 településen túl újabb 4 szerezhet be kisbuszt.



Döntés született a közgyűlésen a Szekszárdon működő Magyarországi Német Színház vezetői pozíciójának betöltéséről is. Az intézményt ez év decemberétől 2022 novemberéig Lotz Katalin vezetheti.

MTI