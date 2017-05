Tíznapos fesztivállal köszöntik Szeged Napját

2017. május 8. 22:48

A borrendek felvonulásával kezdődik el pénteken a 23. Szegedi Borfesztivál és a Szeged Napját köszöntő ünnepségsorozat, melyen másfél héten át tíz helyszínen kétszázötven program várja a helybélieket és a csongrádi megyeszékhelyre látogatókat - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A tíz napig tartó borfesztiválon - amely két évtized alatt a néhány kiállítóval induló rendezvényből az ország egyik legnagyobb borászati eseményévé vált - csaknem százhatvan pincészet nemes nedűiből kóstolhat a több tízezer látogató. A gasztronómiai fesztivál a visszatérő kiállítók szerint borértő vendégeit hat színpadon 150 produkció szórakoztatja - a hasonló magyarországi rendezvények közül egyedüliként - kizárólag élőzenei kísérettel.



A fesztivál második hétvégéjén indul a Dóm téri kavalkád, többek között a Bikinivel, a Biebersszel, a Compact Discóval és Geszti Péter show-jával. A sportprogramok sem hiányozhatnak a kínálatból: a Tiszán sárkányhajó-viadalt rendeznek, és két futófesztivált is szerveznek ekkor Szegeden: május 13-án a Telekom Vivicittá, május 21-én pedig a Continental-Contitech Szeged jótékonysági családi futónapja várja a mozgás szerelmeseit.



Május 20-án kezdődik a XVII. Szegedi Hídivásár, a vidék legnagyobb kézműves seregszemléje, melyen több mint kétszáz, az ország minden pontjáról érkező árus kínálja míves portékáját, mutatja be szakmája fogásait látványműhelyeiben a lezárt Belvárosi hídon.



A programsorozathoz jótékonysági kezdeményezés is kapcsolódik, a rendezők a Szeged Első Lions Klubbal gyűjtést szerveznek a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány javára, s a Dél-Alföld koraszülött mentését végző szervezet kapja a fesztivál borárverésének bevételét is.



Szeged napját azért május 21-én ünneplik, mert a település 1719-ben a Bécs melletti Laxenburgban "a királyi jóakarat és kegyelem kitetsző tanúsága- és jutalmaként" ekkor nyerte el a szabad királyi város rangot, de nem először: a címet első alkalommal a tatárjárás után, 1247-ben IV. Béla adományozta a városnak.

