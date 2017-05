Obama elnökként figyelmeztette Donald Trumpot

2017. május 9. 00:00

Megválasztása után Donald Trump amerikai elnököt figyelmeztette hivatali elődje, Barack Obama arra, hogy ne kérje fel nemzetbiztonsági főtanácsadójául Michael Flynn tábornokot.

Obama figyelmeztetéséről először az NBC televízió számolt be hétfőn reggel, azt megelőzően, hogy a déli órákban a szenátusban megkezdődött a volt hírszerzési csúcsvezető, James Clapper és az igazságügyi miniszter volt helyettese, Sally Yates szenátusi meghallgatása Donald Trump munkatársainak feltételezett orosz kapcsolatairól.



A volt elnök Michael Flynn tábornokra vonatkozó figyelmeztetésének tényét szokásos napi sajtóértekezletén Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője is elismerte. "Való igaz, hogy Obama elnök tudatta a megválasztott elnökkel, hogy nem igazán híve Flynn tábornoknak. Ám ez nem lepett meg senkit, tekintettel arra, hogy Flynn tábornok korábban Obama adminisztrációjában dolgozott, majd nyíltan bírálta a volt elnök hiányosságait, különösen azt, hogy nem volt stratégiája az Iszlám Állam legyőzésére" - fogalmazott Spicer.



Michael Flynn tábornok Barack Obama elnöksége idején valóban az elhárítás vezetője volt, ám 2014-ben Obama elbocsátotta őt. A tábornok aztán részt vett Donald Trump választási kampányában, s Trump megválasztása után ő lett az új elnök első nemzetbiztonsági főtanácsadója. Trump azonban néhány hét után lemondásra kényszerítette, mert a tábornok nem tájékoztatta őt a Washintonban akkreditált orosz nagykövettel történt találkozóiról és megbeszéléseiről, Mike Pence alelnököt pedig félrevezette e megbeszélések tartalmáról.



Hétfőn reggel Trump két Twitter-bejegyzést is közzétett, és az egyikben utalt arra, hogy Michael Flynn korábban, az Obama-adminisztráció tagjaként, átesett a szükséges "legmagasabb szintű nemzetbiztonsági átvilágításon". Trump azonban nem szólt arról, hogy a volt elnök szintén lemondatta Flynnt, és a novemberi választások után pedig tájékoztatta őt a tábornokkal kapcsolatos kételyekről.



Második Twitter-bejegyzésében hétfőn Trump megjegyezte: a szenátusi meghallgatáson fel kellene tenni a kérdést Sally Yates volt helyettes igazságügyi miniszternek, hogy tudja-e, vajon ki szivárogtatta ki a titkos információkat a sajtónak azt követően, hogy a Fehér Ház tanácsadójának, Don McGahnnek felvetette aggodalmait Flynn tábornokkal kapcsolatban.

MTI