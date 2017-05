Kubala Lászlóra emlékeztek Barcelonában

2017. május 9. 00:28

Kubala Lászlóra emlékeztek születésének 90. évfordulója alkalmából hétfőn Barcelonában, ahol Tarlós István, Budapest főpolgármestere közölte: a magyar főváros közgyűlése a héten dönt arról, hogy közteret nevezzenek el az FC Barcelona egykori legendás játékosáról.

Kovács Barnabás, Magyarország barcelonai főkonzulja az ünnepséget követően az MTI-nek telefonon elmondta: tőle származik a kezdeményezés, hogy közterület viselje Kubala László nevét. Hozzátette, felvetését támogatta a XIII. kerületi önkormányzat, így ha a Fővárosi Közgyűlés is megszavazza, júniusban már fel is avathatják az új utcanévtáblát.



A barcelonai királyi palota patinás épületében (Palau Reial de Pedralbes) rendezett ünnepi megemlékezésen 300 meghívott vendég jelenlétében nyitották meg a barcelonai klub történetében meghatározó szerepet betöltő magyar játékos életét bemutató kiállítást. Eddig sosem látott fényképek, a klubtól kölcsönkapott kupák, Fülöp Tibor Barcelonában élő magyar festőművész Kubalát ábrázoló festménye alkotják a tárlatot, amelyet Kocsis Tibor, a Magyarok a Barcáért című film rendezője állított össze.



A főkonzul elmondta, hogy a vándorkiállítás május végén átkerül a barcelonai testnevelési egyetem épületébe, de már több magyar város is jelezte, hogy szeretné fogadni a tárlatot a jövőben.



"Büszkék lehetünk világhíres hazánkfiára, aki nemcsak futballistaként, hanem emberként is példaképe volt mind a magyaroknak, mind a katalánoknak" - hangsúlyozta Kovács Barnabás.



Az eseményen jelen volt a 84 éves Justo Tejada és a 80 esztendős Ferran Olivella, akik az 50-es években játszottak együtt Kubalával az FC Barcelona színeiben. Részt vett az ünnepségen a futballista két fia, Carlos és László is családjukkal, akik a klub mostani játékosai által aláírt mezt, valamint egy, a Kubala-időkből származó labdát vehettek át emlékül.



A megemlékezésen Magyarország képviseletében beszédet mondott Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is, aki az MTI-nek hangsúlyozta, hogy Barcelonában még mindig óriási szeretettel gondolnak a 2002-ben elhunyt legendára, "aki attól függetlenül, hogy az élet elsodorta Magyarországról, sosem szűnt meg szívében magyarnak maradni".



Meghívott vendégként jelen volt továbbá Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára, Gerard Figueras, Katalónia sportért felelős főtitkára, Ramón Alfonseda, az FC Barcelona Veterán Játékosok Egyesületének elnöke, a klub vezetőségének tagjai és Montserrat Garcia Rius, aki a barcelonai Nou Camp Stadionban található, 2009-ben felavatott Kubala-szobrot megalkotta.



Az 1927. június 10-én, Budapesten született Kubala László pályafutása során háromszor szerepelt a magyar, hatszor a csehszlovák és 19-szer a spanyol válogatottban. Játékosként az FC Barcelonával 1950 és 1961 között többek között négy bajnoki címet és két Vásárvárosok Kupáját nyert, majd klubedzőként a Barcelona mellett ült az Espanyol, a Málaga, a Murcia és az Elche kispadján is. Irányításával 1978-ban 12 évnyi szünet után szerepelt ismét vb-n a spanyol válogatott, amelyet 68 mérkőzésen irányított. Ez 2014-ig nemzeti rekordnak számított, amelyet Vicente Del Bosque, a spanyolok előző szövetségi kapitánya döntött meg.



A 2002. május 17-én elhunyt Kubalát az FC Barcelona alapításának 100. évfordulóján, 1999-ben a szurkolók a csapat történetének legjobb játékosává választották.

MTI