Kovács Zoltán: a világon mindenhol gond a sajtó működése

2017. május 9. 19:22

Hasonló kérdések merülnek fel Izraelben a sajtó működésével kapcsolatban, mint a világon mindenhol, és az izraeli médiában megértik a magyar kormány biztonságpolitikai megfontolásait – hangsúlyozta Kovács Zoltán kormányszóvivő háromnapos izraeli látogatása végén, kedden az MTI-nek nyilatkozva.

Kovács Zoltán a Jerusalem Press Club (JPC), egy izraeli médiaszervezet második nemzetközi konferenciájának meghívására érkezett Izraelbe. A JPC május 8-tól kétnapos összejövetelt szervezett, amelynek témája a kormányzat és a sajtó viszonya a digitális korban, illetve a sajtószabadság helyzete volt. A kormányszóvivő a kormányzat és a sajtó viszonyával foglalkozó panelbeszélgetésen vett részt.

Kovács Zoltán elmondta: tanulságos beszélgetés volt, amely rámutatott, hogy jelenleg a világon mindenhol alapvető kérdések vetődnek fel a sajtó működésével kapcsolatban, a sajtó és kormányzat, s a kormányzatok közötti kapcsolatok szempontjából. „Sokan magyarországi jelenségnek vélik ezt, de markánsan hasonló kérdéseket feszegetnek a világ számos pontján”- tette hozzá.

A szóvivő szerint „nagyon tanulságos volt látni ezeket a kérdéseket Izraelben is, valamint az EU-ról és az Egyesült Államokról is fontos megállapítások és következtetések hangzottak el. A legfontosabb talán az volt, hogy a sajtónak és a kormányzatnak is szembe kell néznie a technológiai kihívásokkal, a társadalmi média megjelenése, s jelenléte okozta jelenségekkel. Meg kell tanulniuk, hogy miként lehet és kell használni ezeket, illetve ezek milyen kereteket és egyúttal korlátokat, valamint lehetőségeket teremtenek”- fűzte hozzá.

Kovács Zoltán megjegyezte, a politika mindig keresi a megfelelő formákat üzeneteinek, mondanivalójának a választópolgárokhoz való eljuttatására, és a komoly kihívás éri a sajtót, ha meg akar felelni a technológiából fakadó új helyzetnek, garantálni akarja a hírek ellenőrzését, a mértékadó működést. Az új médiumokban meghatározó a gyorsaság, de a híreket továbbra is ellenőrizni kell, s biztosítani kell pontosságukat.

Kovács Zoltán izraeli látogatása során találkozott az izraeli nemzetbiztonsági kutatóintézet (The Institute for National Securiy Studies, INSS) szakembereivel is.

Emellett megbeszéléseket folytatott az NGO monitor nevű, az izraeli emberi jogi kérdésekkel foglalkozó civil szervezeteket megfigyelő civil szervezet képviselőivel, akik az elszámoltatási kötelezettségekkel nem szembesülő nemzetközi civil szervezetek átláthatóságának biztosítását tekintik küldetésüknek. „Tanulságos volt munkájuk megismerése, különösen, mert ezek a kérdések Magyarországon is felmerülnek: lépéseket próbálunk tenni, hogy a magukat civil szervezetnek nevező nemzetközi, külföldről, vagy részben külföldről finanszírozott szervezetek átlátható módon tevékenykedjenek, tehát láthatóvá váljék, hogy honnan és milyen formában kapnak forrásokat, és ezért milyen elvárásokat kell teljesíteniük” – mondta.

Az NGO monitort teljesen átlátható módon, magánadományokból finanszírozzák, s adakozóik listáját közzéteszik honlapjukon.

Kovács Zoltán Jeruzsálemben megtekintette a holokauszt történetét kutató és bemutató Jad Vasem intézet kiállítását. Később megbeszéléseket folytatott a legnagyobb példányszámú helyi újságnál, a Jediót Aharonótnál, elsősorban a média helyzetéről.

„Itt egyetlen újságírónak sem kellett elmagyarázni, hogy miért gondoljuk fontosnak a biztonság kérdését Magyarországon az illegális migrációval kapcsolatban. Itt egyértelműen, és jól értik ebben a magyar kormány nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában képviselt törekvéseit”- hangsúlyozta a magyar kormányszóvivő az MTI-nek.

Kovács Zoltán megbeszélést folytatott Benjámin Netanjahu miniszterelnök belpolitikai szóvivőjével és a nemzetközi sajtókapcsolatokkal megbízott szóvivőjével is.

mti