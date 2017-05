Jimmy Carter aggódik Trump emberi jogi politikája miatt

2017. május 9. 20:43

Jimmy Carter volt amerikai elnök aggodalmait hangoztatta kedden a Trump-kormányzat várható emberi jogi politikája miatt.

A 92 esztendős volt elnök az atlantai Carter Központ rendezvénye után, az AP amerikai hírügynökségnek fejtette ki álláspontját, amelyből a Fox és az ABC televízió is bőségesen idézett.



Jimmy Carter aggodalmának fő oka, hogy az új amerikai külpolitika - Rex Tillerson külügyminiszter múlt héten a külügyminisztériumban elhangzott tájékoztatása szerint - nem kívánja emberi jogi kérdések betartatásához kötni külpolitikai döntéseit. Carter úgy véli, hogy ez rossz irányban befolyásolhat más országokat, s hozzájárulhat e fontos ügy elhanyagolásához világszerte.



Az AP-nek adott interjújában Carter idézte Donald Trump elnöki beiktatási beszédének azt a passzusát, amelyben az elnök hangoztatta: az Egyesült Államok nem kívánja más országokra erőltetni az amerikai értékrendet.



Rex Tillerson külügyminiszter e kérdésben kifejtett álláspontját az amerikai külpolitikában "héjaként" számon tartott John McCain arizonai republikánus szenátor is bírálta, a The New York Times című liberális lapban kifejtett hétfői véleménycikkében.



Jimmy Carter a keddi konferencián felfedte, hogy a tavalyi elnökválasztási kampányban miért támogatta Hillary Clintonnal szemben Bernie Sanders vermonti szenátort. "Mindenki tudja, hogy miért mellette álltam ki?" - kérdezte a volt elnök a konferencián szintén jelenlévő Sanders felé fordulva. Majd leszögezte, hogy szerinte az amerikaiak azért szavaztak Trumpra, mert "elegük volt a politika jelenleg létező rendszeréből".



Carter tavaly, a választási kampány finisében azt mondta: végül is a szerinte "nagyon népszerűtlen" Hillary Clintonra adja a voksát, de csak azért, mert "rólam mindenki tudja, hogy a demokratákra szoktam szavazni".



Carter és a Clinton-család között régóta rossz a viszony, 2008-ban a volt elnök látványosan Barack Obama mellett állt ki Hillary Clinton ellenében, s a tavalyi kampányban azt fejtegette, hogy Clinton azért lesz a demokraták elnökjelöltje, "mert a pénz ural mindent és párt pénzügyi gépezete őt támogatja".

mti