Gyurcsány: Áder János a Fidesz kiszolgálója

2017. május 9. 22:26

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint Áder János köztársasági elnök az elődjéhez, Schmitt Pálhoz hasonlóan nem az alkotmányhoz, hanem a "Fideszhez hű, a Fidesz kiszolgálója", politikai, erkölcsi értelemben nem a demokratikus magyar köztársaság elnöke, hanem a "Fidesz egyik végrehajtó katonája".

Gyurcsány Ferenc keddi győri lakossági fórumán egy étteremben mintegy százötven ember előtt kifejtette, a DK hétfőn azért nem vett részt az államfő beiktatásán, mert álláspontjuk szerint egy köztársasági elnöknek meg kell testesítenie a nemzet egységét és óvni az alkotmányosságot. Áder János Gyurcsány Ferenc álláspontja szerint erre nem alkalmas, szemben Göncz Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László elnöki tevékenységével.



Az ellenzéki pártelnök szerint a reménybeli kormányváltás után a legnagyobb kihívás az lesz, hogy szembe kell nézni azzal: a Fidesz "meghódította Magyarországot", mindenhová a saját embereit ültette. A kiépült államhatalom már nem az embereket képviseli, ezért nem egyszerű kormányváltásra, hanem "új rendszerváltozásra" van szükség - mondta Gyurcsány Ferenc.



A baloldali ellenzék úgy gondolja, hogy nem olyan kormányzásra lesz majd szükség, ahol a jobboldali szavazók kitaszítottnak érzik majd magukat - folytatta.



A választások kimenetelét illetően optimistának nevezte magát, mert meglátása szerint jelenleg nincs több támogatója a Fidesznek, mint a szavazók harmada, és az elmúlt időszak időközi választásait sorra elveszítette. Ha a tendencia marad, akkor a Fidesz hatvan-hetven egyéni választókerületet veszíthet majd el - mondta.



A DK Debrecenben tíz százalékot ért el, országosan jelenleg 12-14 százalékon áll - folytatta a politikus, majd hozzáfűzte: a 2018-as győzelemhez partnerek kellenek. A legfontosabb partner az MSZP, amellyel "felelős és ésszerű" együttműködést kell kialakítani.

Kompromisszumot az egyéni választókerületekben kell majd kötni - vélekedett.



Gyurcsány Ferenc kitért a Közép-európai Egyetemre is (CEU). Úgy fogalmazott: a tüntetések kiváltó oka az volt, hogy az a nemzedék egy európai polgári demokrata megoldást akar.



Orbán Viktor viszont "az erő nyelvét ismeri", akkor vonul vissza, ha már nincs más választása - jelentette ki. Példaként említette a vasárnapi boltzár, az internetadó és az olimpia kérdését. Meglátása szerint ez lesz a sorsa a lex CEU-nak és a civil törvénynek is.



A "CEU egy jelenség", a "miniszterelnök nem hajlandó elfogadni, hogy vannak tőle független, tudományos, intellektuális oktatási központok" és vannak olyan civil szervezetek, amelyeket nem tud kontrollálni - mondta Gyurcsány Ferenc.



Álláspontja szerint 2017-ben az az európai polgárság lázad, amelyik szembe nézett a Brexittel, az új amerikai elnök politikájával, mert "rendbe akarja tenni a világot". Erről árulkodik a holland és a francia szavazás, és erről szól majd a német választás is szeptemberben. Magyarországon pedig a DK képviseli az európai egyesült államok eszményét - folytatta.



Brüsszelt nem megállítani kell, hanem utolérni - mondta.



Beszélt a nők és a férfiak közötti kereseti különbségről, amelyet véleménye szerint csökkenteni kell, az egészségügyről, ahol az orvosok és az ápolók bérét rendezni kell, az oktatásról, ahol az iskolákat "vissza kell adni a gyerekeknek és a pedagógusoknak", valamint a nyugdíjasok helyzetéről is. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy neki "nincs lelkiismeret-furdalása" a nyugdíjasokkal szemben, mert "mindig megadták nekik, amit kell", akkor is, ha a 13. havi nyugdíjról tudta, hogy nehéz kigazdálkodni.



Kérésre válaszolva a Jobbikról elmondta, hogy "a rosszat egy rosszabbal" nem akarja leváltani, mert a Jobbik részben magában hordoz neonáci eszméket, és egy "tisztességes demokrata" velük nem működhet együtt.

