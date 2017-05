Folytatódik a nyilvános kötélhúzás Prágában

2017. május 9. 22:36

Benyújtja lemondását az oktatási miniszter

Benyújtja lemondását Katerina Valachová cseh oktatási miniszter, a szociáldemokrata tárcavezető döntését azzal indokolta: nem akar okot adni Andrej Babis pénzügyminiszternek, hogy rá hivatkozva próbálja meg elterelni a figyelmet saját tisztázatlan pénzügyeiről.

Az oktatáson kívül az ifjúsági ügyekért és a sportért is felelős miniszter délután sajtóértekezletet tartott, amelyen tájékoztatást adott a tárcájánál felmerült sporttámogatási problémákról, de akkor még azt hangsúlyozta, nem lát okot lemondására.



Azt, hogy május 31-i hatállyal mégis lemond, Valachová nem sokkal később a Twitteren hozta nyilvánosságra.



"Támogatni szeretném azt a politikai kultúrát, amelyet a szociáldemokrata párt szorgalmaz, ezért lemondok az oktatási miniszteri tisztségemről" - írta Valachová a Twitteren.



Katerina Valachová véleményét azután változtatta meg, hogy a sajtóértekezletet követően találkozott Bohuslav Sobotka miniszterelnökkel. Hogy mi hangzott el a találkozón, nem tudni. "Személyes döntésem megmásíthatatlan" - szögezte le.



A szociáldemokrata Sobotka ugyanakkor nyilvános köszönetet mondott miniszterének a szerinte "felelős" döntéséért.



Milos Zeman államfő szóvivője útján közölte, hogy Valachová ügyével, akárcsak Babis esetében, május 18-a után, kínai útját követően fog foglakozni. Jelezte, hogy találkozni kíván a miniszterrel.



A Valachová által vezetett tárcánál egy hete problémák merültek fel a sporttámogatási programokkal kapcsolatban, amelyek kiemelten a cseh labdarúgó szövetséget érintik. A rendőrség vizsgálatot tartott a tárcánál és a labdarúgó szövetségben. Ennek alapján a hét végén korrupció gyanújával letartóztatták Simona Kratochvílová oktatási miniszterhelyettest, valamint Miroslav Peltát, a cseh labdarúgó szövetség elnökét. Kratochvílová és Pelta, valamint a futballszövetség mint jogi személy ellen is büntetőeljárás indult.



A miniszter délutáni sajtóértekezletén azt mondta: a botrány miatt azonnali hatállyal leállította a sportszervezetek állami finanszírozásának ez évi programját. Hozzátette, hogy az idén a vitatott program alapján még egyetlen sportszervezet sem kapott állami támogatást. Amint a problémákat kivizsgálják, a tárca új támogatási programokat dolgoz ki.



A szociáldemokrata cseh miniszterelnök egy hete jelentette be, hogy napokon belül benyújtja kormánya lemondását, mivel nem tudja tovább vállalni kormányában Andrej Babis kormányfőhelyettest, pénzügyminisztert, a koalíciós partnerpárt ANO elnökét, akit adócsalással vádolnak, és Sobotka szerint a gyanút mindeddig nem tudta eloszlatni. A tervezett csütörtöki időpontban azonban Sobotka nem nyújtotta be lemondását, Milos Zeman államfő pedig úgy vélekedett, hogy a hárompárti cseh kormánynak az októberre kiírt választásokig hivatalában kellene maradnia, s egyedül a miniszterelnöknek kellene távoznia a kormányból. Sobotka pénteken visszalépett eredeti lemondási szándékától, s ehelyett Babis leváltását követelte az államfőtől.



Andrej Babist adócsalással és a korábban tulajdonában lévő sajtóorgánumok saját politikai céljaira való törvénytelen kihasználásával gyanúsítják. Babis a vádakat elutasítja, s azt állítja: politikai kampány folyik ellene, ezért nem kíván lemondani.

Folytatódik a nyilvános kötélhúzás a cseh államfő és a kormányfő között, Milos Zeman köztársasági elnök szerdán szóvivője útján közölte: egyelőre nem tesz eleget Bohuslav Sobotka kormányfő javaslatának, hogy május 9-i hatállyal mentse fel Andrej Babis kormányfőhelyettest, pénzügyminisztert tisztségéből.

Az elnök csak május 18-át követően, kínai látogatásáról visszatérve foglalkozik a kormányfő javaslatával - közölte Jirí Ovcácek elnöki szóvivő szerdán Prágában.



Ovcácek - Milos Zeman álláspontját tolmácsolva - hangsúlyozta: nem a kormányfő feladata, hogy meghatározza az államfő lépéseit. Ráadásul az elnöki hivatal szerint a felmentési javaslat sérti a kormánykoalíciós szerződést, mert a dokumentum szerint minden személycseréről a kormányfőnek konzultálnia kell a koalíciós partnerpárt elnökével. Jelen esetben ez konkrétan azt jelenti, hogy Babis pénzügyminiszter leváltását Babissal mint az ANO mozgalom elnökével kellene Sobotkának megbeszélnie. Zeman azt is kifogásolja, hogy a pénzügyminiszter menesztését kérő javaslat nem tartalmazza annak a személynek a megnevezését, aki a tárca vezetését Babistól átvenné.



"Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy tartsa tiszteletben az alkotmányt" - reagált az elnöki palota, a Hradzsin közléseire a miniszterelnök. Sobotka szerint ebben az esetben az alkotmány egyértelmű: az államfőnek teljesítenie kell a kormányfő javaslatát, mégpedig haladéktalanul és minden feltétel nélkül.



A Cseh Szociáldemokrata Párt három befolyásos minisztere - Milan Chovanec belügyi, Lubomír Zaorálek külügyi és Miloslav Ludvík egészségügyi tárcavezető - kedden bejelentette, hogy a kormányválságra való tekintettel nem utaznak az államfővel Kínába. Mindhárom minisztert helyetteseik fogják képviselni az államfő küldöttségében. Jirí Ovcácek, az elnök szóvivője "szomorúnak" minősítette, hogy a tárcavezetők az ország érdekei helyett "pártjuk cselszövéseit" részesítik előnyben.



A miniszterelnök azért javasolta a pénzügyminiszter menesztését, mert szerinte Andrej Babis nem oszlatta el azokat a gyanúkat, hogy a múltban adót csalt, a korábban tulajdonában lévő médiát pedig saját politikai céljaira használta fel.



A hárompárti cseh koalíciós tanács szerdán reggel foglalkozik a kormányválsággal, majd délután a képviselőház rendkívüli ülést tart. A tanácskozás egyetlen napirendi pontját Andrej Babis tisztázatlan pénzügyei és sajtóügyei jelentik.

