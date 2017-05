Székely: javult a hajléktalan-ellátás feltételrendszere

2017. május 9. 22:40

Székely László ombudsman szerint az idei téli krízisidőszakra javult a hajléktalan-ellátás intézményi és együttműködési feltételrendszere, ugyanakkor a zavartalan ellátás érdekében a biztos jogszabály-módosításokra tett javaslatot - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint Székely László ombudsman és munkatársai a korábbi évekhez hasonlóan az idei téli krízisidőszakban is helyszínbejárásokkal mérték fel a hajléktalan-ellátás rendszerszintű nehézségeit, ismerték meg a jó gyakorlatokat, az ellátó szervezetekkel folytatott szakmai egyeztetések mellett.



A jelentés szerint télre a fővárosi hajléktalan-ellátás intézményhálózata teljes spektrumában kiépült, folyamatos működésre képes, a szakmai együttműködés nyomán pedig érzékelhetően kevesebb az utcán élő emberekkel kapcsolatos konfliktushelyzet. Az ellátórendszer képes gyorsan és hatékonyan reagálni a krízishelyzetekre, így a rendkívüli időjárási körülményekre is.



Az alapjogi biztos szintén előrelépésként értékelte, hogy a pályázati forrásokat időben el lehetett érni, és a pályázatok kiírását átfogó szakpolitikai egyeztetés előzte meg. Ugyancsak kedvező, hogy a hatóságok és a szociális szakemberek szervezetten, a lehetőségek széles körét kínálva igyekeznek tompítani a hajléktalansággal összefüggő problémákat, és már nem jelentett adminisztrációs és költségvetési problémát az sem, ha egy hajléktalan egy nap több nappali melegedőt is igénybe kívánt venni - írták.



Az ombudsman jelentésében kitért a hiányosságokra is. Az összegzés szerint a jogszabályokban részletesebben kellene meghatározni a hajléktalanoknak alapszolgáltatásokat nyújtó intézménytípusokat, azok kompetenciáit. Hatékonyabban össze kellene hangolni az utcai gondozó szolgálatok működési rendjét meghatározó jogszabályok és a szükségletalapú szociális munka alapelveit. Székely László emellett a lábadozó funkciót is betöltő átmeneti szállók, nappali melegedők egészségügyi ellátó feladatkörének egyértelmű rögzítését is fontosnak tartja.



A biztos szerint továbbra is szükség van a hajléktalanoknak többrétű ellátást nyújtó szociális és egészségügyi centrumok létesítésére, emellett a biztos szorgalmazza a pszichiátriai, addiktológiai problémákkal küzdő, tartósan beteg hajléktalanok szakszerű ellátásának, gondozásának rendszerszintű megszervezését és finanszírozását. Mielőbb meg kellene teremteni a fővárosi fertőtlenítő fürdető szerepét betöltő IX. kerületi állomáshoz kapcsolódó szociális, egészségügyi szolgáltatások infrastrukturális hátterét is - hangsúlyozták.



Mindemellett - írták - átgondolásra vár a nappali melegedők hétvégi nyitva tartása, és igény van a szolgáltatást igénybevevők központi elektronikus nyilvántartása és a tevékenységadminisztrációs rendszer folyamatos felülvizsgálatára is.



Székely László Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez fordult a hiányosságok felszámolása érdekében.

MTI