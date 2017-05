BL-döntős a Juve, esélyt sem adott a Monacónak

2017. május 9. 23:05

A Juventus cseppnyi kétséget sem hagyott afelől, hogy megérdemelten lesz ott a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjában, miután az elődöntő keddi visszavágóján, hazai pályán is legyőzte a Monacót.

A Juve-szurkolók már a kezdő sípszó előtt tisztázták, a két csapat közül az ő kedvencüknek lesz jelenése a döntőben, Cardiffban.

A Juventus és szurkolói úti célja Cardiff (Fotó: EPA/ANDREA DI MARCO)



Hogy milyen reményekkel érkezett Torinóba a 2-0-ás hátrányban lévő Monaco, azt aligha példázza jobban bármi, mint hogy a Juventus Stadionban lejátszott eddigi 154 meccsen mindössze egy olyan vendégsiker született, ami nem ért volna azonnali kiesést a hercegségbeli együttesnek - és az is csak hosszabbítást.



Az első tíz perc végére mindkét edző változtatni kényszerült, de Leonardo Jardim abban a tekintetben jobban járt, hogy nem kellett feláldoznia egy cseréjét, mivel Nabil Dirar még a bemelegítés során dőlt ki, a helyét Benjamin Mendy vette át. A másik oldalon Sami Khedira a kilencedik percben dőlt ki, Claudio Marchisio váltotta.



A Zebrák pulzusát csak ez utóbbi emelhette meg, tekintve, hogy a vendégek hiába vetették bele magukat már az elejétől a küzdelembe (ugyan mi más választásuk volt még?), egy lesről elért kapufánál többre nem tellett nekik, márpedig Gianluigi Buffonék éltek már meg ennél nagyobb traumát.



Például Gonzalo Higuaínt. A 22. percben úgy fejezte be ziccerét, mint aki első 24 egyenes kieséses meccsén 2 gólt lőtt (ugyanis az is ő), és nem úgy, mint az elődöntő első meccsén duplázó sztárcsatár. Nem sokkal később Mario Mandzukic helyzeténél védett nagyot Danijel Subasic.



A 33. percben Subasic újra kifogott Mandzukicon, de a horvát-horvát összecsapásban csak csatákat nyerhetett, mert a kipattanót már értékesítette honfitársa. (1-0)



A Monaco rendületlen próbálkozott, elsősorban a szélekről belőtt labdákkal, de legközelebb az egyenlítéshez akkor járt, mikor Giorgio Chiellini néhány centi híján öngólt vétve, ám mégis bravúrosan mentett a kapu torkában.



A szünet előtt aztán Daniel Alves megtette azt, amit fél perccel korábban előkészítése után Paolo Dybala még nem, azaz látványos lövésével nemcsak a párharcot, hanem magát a találkozó folytatását is formalitássá silányította. (2-0)

A szünetet követően egy kérdés maradt: a Juventus és Buffon tavasszal beszedett gól nélkül masírozik-e a döntőbe?



A 69. percben aztán Kylian Mbappé közelről a hálóba pofozva lezárta a sorozatot (2-1), apró borsot törve Buffon orra alá, aki 1998-ban már vb-résztvevőnek mondhatta magát, miközben ugyanazon év elején a Mbappé-családban szóba sem jött egy bizonyos, szeplőtelennek nem nevezhető esemény, aminek egyik hozadéka lett, hogy 19 évvel később 690 perc után befejezetté vált fekete-fehér szeplőtelen időszak a BL-ben.



E fenti gondolatsor megalkotására hagytak időt a csapatok, bizonyára úgy érezték, elvégezték, amire hivatottak voltak.



A párharc kimenetele vitathatatlanul igazságosnak minősíthető, de a Monaco szereplése ennek ellenére emlékezetes marad. A Juventus pedig majd Cardiffban teheti fel a koronát szezonbeli teljesítményére.



Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó:



Juventus (olasz)–AS Monaco (francia) 2–1 (2–0)

Torino, Juventus Stadion, 41 000 néző. V: Mateu (spanyol)

Gólszerzők: Mandzukic (33.), D. Alves (44.), illetve Mbappé (69.)



Juventus: Buffon – Barzagli (Benatia, 85.), Bonucci, Chiellini – D. Alves, Pjanic, Khedira (Marchisio, 10.), A. Sandro – Dybala (Cuadrado, 54.), Mandzukic – Higuaín. Vezetőedző: Massimiliano Allegri



AS Monaco: Subasic – Raggi, Glik, Jemerson, D. Sidibé – B. Mendy (Fabinho, 54.), T. Bakayoko (Germain, 78.), Moutinho, B. Silva (Lemar, 69.) – Falcao, Mbappé. Vezetőedző: Leonardo Jardim



Tovbbjutott: a Juventus, kettős győzelemmel, 4–1-es összesítéssel

m4sport.hu