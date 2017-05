FBI - A politikusok többségét meglepte Trump döntése

2017. május 10. 09:46

A washingtoni kongresszusi tagok többségét meglepte az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatójának menesztése, ugyanakkor az elsőként megszólalók nemigen vitatják Donald Trump elnök döntését.

Trump bejelentése politikai bombaként robbant. Ám még az éjjeli órákban kiderült: az elnök, mielőtt közölte volna James Comey menesztését, telefonon értesítette a szenátus néhány befolyásos tagját, köztük Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátort és Dianne Feinstein kaliforniai demokrata párti szenátor asszonyt.



Egyikük sem bírálta, de még csak nem is vitatta az elnök döntését. Lindsey Graham első reakciója az volt: az ország érdeke azt kívánja, hogy James Comey távozzék az FBI éléről. Dianne Feinstein pedig leszögezte: a Szövetségi Nyomozó Irodának pártoktól független új igazgatóra van szüksége.



Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője kedden későn este a Capitoliumon interjút adott újságíróknak, s azt sürgette, hogy Comey igazgató eltávolítása után - amelyet egyes források szerint súlyos hibának nevezett - Rod Rosenstein helyettes igazságügyi miniszter nevezzen ki külön ügyészt a Donald Trump munkatársai és orosz tisztségviselők közötti esetleges kapcsolatok kivizsgálására. "Az amerikai nép igazságszolgáltatásba vetett bizalma most Rod Rosenstein kezében van" - fogalmazott Schumer, akinek álláspontját több demokrata párti törvényhozó támogatta. Richard Durbin, Illinois állam demokrata párti szenátora megjegyezte: ha a kormányzat nem nevez ki külön ügyészt, akkor "soha többet nem hallunk az FBI oroszokkal kapcsolatos vizsgálatáról".



Befolyásos republikánus politikusok támogatták az elnök álláspontját, ugyanakkor John McCain arizonai szenátor, a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának elnöke és az észak-karolinai Richard Burr, a szenátus hírszerzési bizottságának vezetője kételyeket fogalmazott meg. McCain egyenesen speciális kongresszusi vizsgálóbizottság felállítását javasolta, amelynek feladata a tavalyi elnökválasztási folyamatba történt esetleges orosz beavatkozás vizsgálata lenne. Susan Collins, Maine állam republikánus szenátora elhárította és "nem helyénvalóaknak" minősítette azokat a felvetéseket, melyek szerint James Comey eltávolításának oka az lett volna, hogy leállítsák az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálódásokat.



A demokrata párti törvényhozók szerda délelőttre tanácskozást hívtak össze, hogy megvitassák Comey lehetséges utódjának személyét.



Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője nagyon rövid interjút adott kedden este a Fox televízió üzleti hírekkel foglalkozó adásának, s azt hangsúlyozta: "a demokratáknak egyet kellene érteniük Comey kirúgásával, hiszen még Chuck Schumer is azt mondta, hogy elveszítette a bizalmát Comey-ban".



Közben a Politico című lap azt írta, hogy James Comey politikailag egyre jobban elszigetelődött, a Fox televízió pedig arról adott hírt, hogy az FBI sok munkatársát zavarba hozta igazgatójuk viselkedése és cselekedetei.

MTI