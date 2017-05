Kövér: Észtország fontos partner és szövetséges

2017. május 10. 10:52

Észtország fontos partnere és szövetségese az Európai Unióban és a NATO-ban Magyarországnak, a közelmúlt történelmi hasonlóságai és a jelenkor kihívásai pedig még szorosabb együttműködésre ösztönöznek – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke észtországi látogatásán.

Szilágyi Zoltánnak, az Országgyűlés sajtófőnökének az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Kövér László kedden Tallinnban megbeszélést folytatott Eiki Nestorral, az észt parlament elnökével és Kersti Kaljulaid köztársasági elnökkel.

Kövér László elismerését fejezte ki Észtországnak, hiszen a függetlenség 1991. évi újbóli kivívása óta hatalmas fejlődésen ment keresztül: a demokráciára és a piacgazdaságra való sikeres áttérés, valamint a NATO-, az EU- és az OECD-tagság elnyerésén túl Észtország világviszonylatban is meghatározó szerepet vívott ki magának a digitális technológia terén.

„Észt partnereinkkel a legtöbb külpolitikai kérdésben teljes mértékben egyetértünk, így a megváltozott európai biztonságpolitikai helyzet, az energiabiztonság, a Brexit (Nagy-Britanniának az EU-ból való kilépése) vagy Európa jövője tárgyában is. Jelenünk és jövőnk is közös egy olyan unióban, amely számos kihívással és problémával küzd, és amelyben egy válságokkal teli időszakban erősödik meg a regionális együttműködés” – idézi a közlemény a magyar házelnököt.

Kövér László utalt a visegrádi országok (V4) együttműködésére, amely – mint hangsúlyozta – szorosabb, mint valaha, és amely nemcsak a bajelhárításra korlátozódik, hanem olyan célkitűzések is jellemzik, mint például egy észak-déli energetikai és közlekedési folyosó létrehozása. Magyarország célja, hogy ne csak kétoldalú alapon, hanem regionális szinten is fejlessze kapcsolatait, így Észtország mellett a másik két balti országra is szövetségesként tekint – mondta az Országgyűlés elnöke.

A migrációs válságról szólva úgy fogalmazott, hogy Magyarország azért áll ellen a kötelező kvótának, mert szerinte az Európai Bizottságnak nincs joga ezt előírni a tagországok számára. „Folyik egy lopakodó hatáskörelvonási folyamat, amelynek a végén egy európai egyesült államok jöhet létre, amiben az államoknak nem osztanak szerepet” – vélte Kövér László.

A közlemény szerint Kersti Kaljulaid kiemelte, hogy egy „erős Európai Unióban vagyunk érdekeltek, amely közös értékekre alapul”. Az észt köztársasági elnök szerint az elmúlt esztendőkben az Európai Unió sokat tanult a nehézségekből. Észtország számára fontos a schengeni határok megvédése, a tagállamok közötti információcsere arról, hogy ki lépi át ezeket a határokat, és nem ért egyet a migránsok automatikus, kvóták szerinti elosztásával, de úgy véli, a tagországoknak szolidárisnak kell lenniük egymással. Mint fogalmazott, az Európai Unió a nagy problémákat hatékonyabban tudja kezelni, mint egyes országok külön-külön.

Kövér László elmondta: Magyarország teljes mértékben tisztában van Észtország helyzetével a Baltikum térségében, és a szolidaritás jegyében hozzájárul a NATO keleti szárnyának megerősítéséhez. Ezt bizonyítja a visegrádi országok azon vállalása is, miszerint 2017 januárjától negyedéves váltásban egy századnyi katonát állomásoztatnak a Baltikumban. Magyarországra július elején kerül sor, ami az észt EU-elnökség és a V4-es magyar elnökség idejére esik – tette hozzá.

Kersti Kaljulaid megköszönte Magyarország NATO-n belüli eddigi és jövőbeni tevékenységét, amellyel hozzájárul Észtország biztonságának fenntartásához.

Kövér László elismerését fejezte ki a köztársasági elnöknek, hogy Észtország a tervezettnél fél évvel korábban vállalta az Európai Tanács soros elnöki tisztségének betöltését 2017 második felében, miután bár Nagy-Britannia következett volna, London lemondott erről. Meggyőződését fejezte ki, hogy a nehézségek ellenére Észtország emlékezetes és eredményes elnökséget hagy az utókorra, és Magyarország támogatásáról biztosította vendéglátóit.

Az észt házelnökkel folytatott tárgyalásain a parlamenti kapcsolatokról szólva Kövér László nagyra értékelte Eiki Nestor 2015-ös budapesti látogatását, és fontosnak nevezte a bizottságok közötti együttműködés erősítését, a kétoldalú egyeztetések rendszerességét. A közelmúltban a külügyi illetve európai ügyi bizottságok után az észt védelmi bizottság elnöke is Budapesten folytatott tárgyalásokat.

Kövér László ellátogatott a Tallinni Magyar Intézetbe, ahol találkozott az Észtországban élő magyarok képviselőivel, köztük Bán Istvánnal, Magyarország tartui tiszteletbeli konzuljával, aki az észtországi magyarok Munkácsy Mihály Egyesületének alapító elnökeként tartja össze a mintegy ötven fős, jórészt Kárpátaljáról kitelepedett magyar közösséget. Az Egyesület 1988 óta segíti tagjai nemzeti öntudatának, anyanyelvének ápolását és a magyar népi hagyományok tanítását, átadását a következő generációnak, ösztönzi és támogatja a kapcsolattartást az anyaországgal.

Kövér László észtországi látogatását követően Finnországba utazik.

MTI