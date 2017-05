Soltész: Timmermansnak le kell mondania

2017. május 10. 10:57

Lemondásra szólította fel az Európai Bizottság első alelnökét az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán nyílt levélben.

Soltész Miklós Frans Timmermanshoz intézett levelében azt írta, hogy az uniós vezető "súlyosan megsértette hazánkat, a magyar embereket, az itt élő zsidó közösségeket, így nem lehet más választása, mint lemondani hivataláról".



Az államtitkár jelezte: felháborodva olvasta a német Die Zeitnak adott interjút, amelyben Timmermans kérdésre válaszolva antiszemita vádat fogalmazott meg Orbán Viktor miniszterelnökkel, illetve Magyarországgal szemben.



A minden alapot nélkülöző vádat az összes, érzületében megsértett magyar ember nevében visszautasítom - fogalmazott Soltész Miklós, aki szerint az EB-alelnök kijelentéséből az következik, hogy a nyilatkozó "a kérdésben sem ismeri a magyar valóságot, hazánkkal kapcsolatos állításait pedig alighanem csak egyoldalú, tényszerűnek nem, jóindulatúnak és elfogulatlannak pedig végképp nem nevezhető forrásokra, véleményekre alapozza".



Hangsúlyozza: az Orbán Viktor vezette kormány a magyar állampolgárok adóforintjaiból 2011 óta csak beruházásra és hitéleti tevékenységre 19 milliárd forint (61 millió euró) összegű támogatást nyújtott a magyarországi zsidó felekezeteknek.



Ebből a támogatásból zsinagógák és közösségi terek újulnak meg az ország több városában, a többi között Kaposváron, Debrecenben, Győrben, Székesfehérváron, Szegeden, Szombathelyen, Pécsett, Vácon, Mádon, Keszthelyen, Kiskunhalason, valamint a határainkon túl is például Szabadkán és Beregszászon - tette hozzá.



Soltész Miklós kiemelte, hogy a kormány támogatja a zsidó temetők rendbe hozásának országos programját is, emellett "bevezettük a holokauszt áldozatainak emléknapját, a holokauszt tagadását pedig büntető törvénykönyvi tényállássá tettük", és jelentős összeggel támogatják a zsidó oktatási és szociális intézmények, kulturális rendezvények fenntartását és működését.



Korszerű zsidó hittankönyvek jelennek meg, a zsidó identitást erősítő gyermekprogramok és nyári táborok, zsidó kulturális programok és többek között a holokausztra emlékező konferenciák valósulnak meg. Ezen kívül a zsidó felekezetek tagjai 2014 óta minden évben részt vesznek a kormány és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága közös szervezésében létrejött vallásközi konferencián. A zsidó felekezetek a közfeladat ellátásában is részt vesznek Magyarországon, így idős otthonokat, óvodákat, iskolákat és kórházakat alapítottak és működtetnek, amelyeket a kormány szintén kiemelt mértékben támogat - sorolja levelében Soltész Miklós.



Az államtitkár szerint Frans Timmermans "bizonyára nem tudja, hogy Magyarország jelentős támogatásban részesítette a Nobel-díjas író, Kertész Imre Sorstalanság című könyvének megfilmesítését, valamint a holokausztot bemutató, Saul fia című film megvalósulását is, amely később Oscar-díjat kapott".



Bizonyára arról sem rendelkezik információval, hogy a kormány nemrégiben például rendkívüli támogatást biztosított egy leégett budapesti zsinagóga felújításához, úgy, ahogyan tenné ezt bármelyik keresztény templom esetén - közölte.



A politikus felhívta Timmermans figyelmét, hogy amikor legutóbb, 2016 nyarán hasonló támadás érte Magyarországot, számos hazai zsidó vezető egyértelműen visszautasította az antiszemita vádakat, valótlannak, illetve rossz tájékozottságból fakadónak minősítve azokat - tette hozzá.



"Az Ön állításával, sugalmazásával ellentétben a magyarországi zsidó emberek biztonságban élnek. Sőt, identitásuk megőrzését és megerősítését a kormány ugyanúgy támogatja, mint a keresztény felekezetekhez, illetve a hazánkban élő bármely nemzetiséghez tartozó emberekét. Tájékoztatom, hogy Európa egyik legnagyobb zsidó közössége Magyarországon él, és az őket képviselő felekezetek, valamint a kormány közötti együttműködés jó és konstruktív" - fogalmazott az államtitkár.



"Az európai gondolatot és az Európai Unióba vetett bizalmat nem Orbán Viktor kijelentései és nem is a magyar kormány döntései veszélyeztetik, hanem az Ön megnyilvánulása. Ugyanis ha a magyar emberek azt hallják, hogy az Európai Bizottság első alelnöke ilyen nyilvánvaló képtelenségeket és rágalmakat fogalmaz meg, az nem erősíti, hanem inkább gyengíti az európai intézményekbe és azok megbízható működésébe vetett bizalmat" - olvasható a levélben.

