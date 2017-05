Horváth Csaba szerint Tarlós lemondhatna a fizetéséről

2017. május 10. 12:26

LMP: kupleráj van a fővárosi cégek gazdálkodásában

Az LMP szerint kupleráj van a főváros cégek gazdálkodásában, ami az olyan korrupciógyanús ügyek melegágyát jelenti, mint a Klotild palota és az Andrássy út 52. eladása.

Csárdi Antal, az ellenzéki párt budapesti képviselője szerdán, a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt tartott sajtótájékoztatón elfogadhatatlannak minősítette, hogy a fővárosi cégeknél folytatott éves ellenőrzések "törvénytelenségek sokaságát" tárták fel, ugyanakkor feljelentések, büntetőeljárások és elbocsátások mégsem történtek.



Az LMP politikusa emellett kitért arra is, fontos lenne, ha nem csak az erős szakszervezettel rendelkező BKV munkavállalói, hanem az összes fővárosi önkormányzati dolgozó és köztisztviselő is fizetésemelést kaphatna.

MSZP: a főpolgármester a kormánytól kérjen fedezetet a BKV-fizetésemelésre!

Az MSZP azt várja Tarlós István főpolgármestertől, hogy a kormánytól kérje el a BKV-dolgozók jogos fizetésemelésének fedezetét.

Horváth Csaba, a szocialisták budapesti képviselője szerdán, a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a kabinetnek "kutya kötelessége lenne" kifizetnie a 125 milliárd forintos költségvetési hiánnyal rendelkező fővárosnak ezt a 7,1 milliárd forintot annak tudatában, hogy a budapestiek összességében átlagosan napi 20 milliárd forint adót fizetnek be az államnak.



Kiemelte, az MSZP elfogadhatatlannak tartaná, ha a főváros ezt az összeget járatritkításból, továbbá a szolgáltatás minőségének csökkentéséből, valamint beruházások elhalasztásából fedezné.



Horváth Csaba kitért arra is, szerinte a főpolgármesternek ideje lenne lemondania a fizetéséről, mivel a reggel ismét leálló 3-as metró felújítása még biztosan nem kezdődik el hosszú hónapokig.



A szocialista politikus emellett ismételten kezdeményezte a Szabadság híd hétvégénkénti lezárását a nyári szünetben azért, hogy ez lehessen "Budapest legjobb közösségi tere".



Szaniszló Sándor, az MSZP másik budapesti képviselője elfogadhatatlannak nevezte, hogy több fővárosi cégnél sem történtek szankciók a feltárt szabálytalanságok után. Példaként említette, hogy az FKF-nél azt követően maradtak el fegyelmi ügyek, hogy egy belső ellenőrzés milliárdos nagyságrendben tárt fel károkat.



Hangsúlyozta továbbá, elvárják a Fővárosi Közgyűléstől, hogy a 4-es metró ügyéhez hasonlóan a Főváros Szíve programról készített OLAF-jelentést is hozza nyilvánosságra, majd tárgyalja.

Jobbik: Budapest is támogassa a béruniót!

A Jobbik azt kezdeményezi, hogy Budapest is támogassa az európai bérunióra vonatkozó polgári kezdeményezést.

Tokody Marcell, az ellenzéki párt budapesti képviselője szerdán, a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, a Jobbik kezdeményezésére már az EU nyolc tágállama támogatja a bérunió létrehozását, ami magasabb béreket és jobb életszínvonalat biztosítana a magyaroknak.



Hangsúlyozta, a kezdeményezés jelenleg az Európai Bizottság előtt áll, és ha szabad utat kap, a nyolc országban összesen egymillió aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy az EU tárgyaljon a kérdésről, illetve prioritásként kezelje a bérunió létrehozását.



Tokody Marcell kitért arra is, hogy a reggeli órákban nemcsak a munkába igyekvők, hanem az érettségire tartók is megszenvedték azt, hogy a 3-as metró felújítása a Fidesz vezetésének ígéretei ellenére 2016 novembere óta húzódik.

MTI