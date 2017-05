Rövidfilm készült Adolf Zukorról

2017. május 10. 13:51

Fiatal magyar alkotók készítettek filmet a világon elsőként a Paramount filmstúdió alapítójáról, a magyar származású Adolf Zukorról; A 25 Dollár című rövidfilm a május 17. és 28. között zajló 70. cannes-i filmfesztiválon debütál a szakma előtt a rövidfilmes szekcióban.

Először készült film az egyik legnagyobb filmvállalat, az idén 105 éves Paramount Pictures magyar származású alapítójáról, Adolf Zukorról - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A 25 Dollár Jimy J. Hollywood rendező, Csősz Boglárka színész-producer, Mayer Zoltán többszörös Aranyszem-díjas operatőr és Borbás Edina forgatókönyvíró különleges, hiánypótló alkotása. A főszereplő, a szomszéd olasz Paolo szerepében Adorjáni Bálint látható.



A tájékoztató idézi a 25 Dollár producerét, a filmben színészi szerepet is vállaló Csősz Boglárkát, aki elmondta: "egy legendát ébresztettünk fel. A film annak a sikertörténetnek a szimbóluma, ahogyan egy árva fiú a kabátjába varrt teljes vagyonával, 25 dollárral Amerikába érkezve képes lépésről lépésre életre kelteni a korábban még elképzelhetetlennek tartott egész estés film intézményét. A mai napig egyetemeken tanítják azt az üzleti modellt, amellyel megteremtette Hollywood jól működő gépezetét." Az Apám beájulna és a Szép Magyarország című magyar mozikból is ismert színész szerint a film nem cukormázas tündérmese, az alkotók a nehezebbik útját választották a tiszteletadásnak.



A tájékoztató idézi Jimy J. Hollywood rendezőt is, aki évek óta szerette volna filmre vinni Adolf Zukor történetét. A rendező elmondta: "sohasem értettem, hogy a filmipar egyik legnagyobb alakjáról eddig miért nem született film, az élete ugyanis hihetetlenül inspiráló. Egy teljesen más nézőpontból közelítjük meg a történetet, amely igazán különlegessé teszi ezt az amúgy sem mindennapi sztorit. Bármilyen nagyra is nőtt a Paramount Pictures, és bármilyen komoly alapokat is tett le a hollywoodi filmiparban Adolf Zukor, a Ricséről elindult világfi emlékét őrizni kell, és példáját megosztani a fiatal generációkkal."



A rövidfilmet 2016-ban rekordidő alatt forgatták Hódmezővásárhelyen: a stáb négy héten át feszített tempóban dolgozott, hogy a Csongrád megyei gyártelepen kialakítsa az 1920-as évek Hollywoodját. A filmipar merész megálmodójának emléket állító mozi stábjához olyan művészek csatlakoztak, mint Grósz Arthur Valentin zeneszerző, Ubrankovics Júlia színésznő, Mikó István és Epres Attila színész. A hang utómunkákban Kiss Dániel hangmérnök és az amerikai VOXX hangstúdió működtek közre.



A következő hónapokban a film bemutatkozik majd Amerikában, a Palm Springs-i filmes seregszemlén, Japánban, a tokiói ShortShort fesztiválon és Kanadában, a Calgary filmfesztiválon is. A magyarországi premierre ősszel kerülhet sor.



Mint írják, a fiatal filmesek egy legenda születésének jubileumát is szeretnék előkészíteni, ugyanis jövőre lesz 130 esztendeje, hogy Adolf Zukor, a filmipar megálmodója, a Borsod megyei Ricséről 1888-ban kivándorolt Amerikába.

MTI