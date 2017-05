A 450 évvel ezelőtti kérés jegyében tartják Csíksomlyót

2017. május 10. 13:55

A 450 évvel ezelőtti kérés jegyében tartják az idei pünkösdi zarándoklatot Csíksomlyón - áll a ferences rend szerdán közzétett búcsúi tájékoztatójában. A június 3-án tartandó búcsú mottója: "Tarts meg minket őseink szent hitében!"

A csíksomlyói hegynyeregben helyi idő szerint 12.30-tól (közép-európai idő: 11.30) tartandó szentmisét - melyet a Duna tévécsatorna ezúttal is élőben közvetít - Miguel Maury Buendía, a Vatikán bukaresti nagykövete, Románia apostoli nunciusa mutatja be, a szentbeszédet Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mondja. A szentmisén jelen lesz Michael Anthony Perry, a ferences rend legfőbb elöljárója, Assisi Szent Ferenc 121. utódja a rend élén.



A ferences rend tájékoztatójában arra emlékeztetett, hogy 450 évvel ezelőtt azért gyűltek össze Csíksomlyón a katolikus hitükhöz hű székelyek, hogy segítséget kérjenek a hitükben való megmaradáshoz, és hálát adjanak Istennek és a Szűzanyának ezért a segítségért. Az 1567-es segítségkérés a protestánsok és katolikusok közötti erdélyi vallási villongások közepette történt.



Szűz Mária csíksomlyói kultusza azonban jóval régebbi a székelyföldi településen. Ez a kultusz a ferences rend megtelepedésekor, az 1440-es években már létezett. Erről IV. Jenő pápa is említést tett, amikor 1444-ben arra biztatta a híveket, hogy nyújtsanak segítséget az első csíksomlyói templom építéséhez. Ez a Mária-tisztelet gyarapodott az idők folyamán, és ennek volt a megnyilvánulása a 450 évvel ezelőtti első pünkösdi zarándoklat és fogadalomtétel is.



A Csíksomlyóra zarándokló székelyek ekkor "megfogadták, hogy nem valaki vagy valami ellen emelnek szót, hanem Istenbe vetett hitüket erősítik, ennek emlékére minden pünkösd szombatján egységesen elzarándokolnak a Szűzanya tiszteletére Csíksomlyóra" - idézte a zarándoklat történetét Urbán Erik, a csíksomlyói ferences rendház vezetője.



A ferences elöljáró szerint Csíksomlyó mára jelkép lett: elsősorban a székely nép katolikus hitvallásának a fellegvára, a pünkösdszombati búcsú pedig az újratöltekezés alkalma, nemcsak a székelyeknek, hanem a világon szétszóródott magyarságnak és minden jóakaratú embernek.



"Az idei csíksomlyói pünkösdszombati zarándoklat segítsen hozzá bennünket, hogy megújítsuk és megéljük, amit őseink megfogadtak, és azt, amit a Salvator-kápolna előtti kőkeresztre felvéstek: !" - áll Urbán Erik rendházfőnöknek a zarándoklatot meghirdető levelében.

MTI