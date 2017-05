Egyik cseh párt sem akarja felmondani a koalíciót

2017. május 10. 14:03

A hármas cseh kormánykoalíció egyetlen pártja sem kívánja jelenleg felmondani a koalíciós szerződést - közölte Pavel Belobrádek, a Kereszténydemokrata Unió-Csehszlovák Néppárt (KDU-CSL) elnöke a koalíciós tanács szerda délelőtti ülése után.

A koalícióban nézeteltérések vannak Andrej Babis kormányfőhelyettes, pénzügyminiszter, az ANO mozgalom elnökének tisztázatlan pénzügyeivel kapcsolatban, amiért Bohuslav Sobotka szociáldemokrata kormányfő javasolta az államfőnek a miniszter menesztését. Babist adócsalással vádolják, illetve azzal, hogy a napokban nyilvánosságra derült, ismeretlenek által titokban készített hangfelvételek szerint saját politikai céljaira próbálta meg felhasználni a tulajdonában lévő sajtót.



Belobrádek elmondta: az ANO a koalíciós szerződés felmondására szólította fel a Cseh Szociáldemokrata Pártot (CSSD), mert Babis lemondására tett javaslatával megsértette azt. A dokumentum szerint a kormányfő csak a koalíciós párt egyetértésével javasolhatja annak minisztere leváltását. A CSSD visszautasította a szerződés megsértésének vádját. A viták ellenére mindhárom párt megerősítette, hogy a koalíciós kormányzást az októberre kiírt képviselőházi választásig folytatni kívánják.



A koalíciós tanács tárgyalását követően ülést tartott a cseh kormány, amely viták után, de jóváhagyta Milos Zeman államfő kínai munkalátogatását, amelyet május 11-től 18-ig tart. A kereszténydemokraták felszólították az államfőt, hogy tekintettel a válságos belpolitikai helyzetre halassza el kínai látogatását. Zeman ezt alaptalannak minősítette, a cseh ipari kamara, valamint a vállalkozói szövetség is kiálltak az elnök mellett. A CSSD három minisztere - a belügyi, a külügyi és az egészségügyi tárcák vezetői - viszont közölték, hogy az eredeti tervektől eltérően nem utaznak Zemannal Kínába.



Zeman továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy Babis ügyével csak Kínából történt visszatérése után fog foglalkozni, ami széles körű bírálattal találkozott a cseh miniszterelnök és az ellenzéki pártok részéről is. Milan Stech, a szenátus elnöke a közszolgálati televízióban kijelentette: amennyiben Zeman jövő keddig, május 16-ig nem dönt Babis menesztéséről, a szenátorok egy csoportja az alkotmánybírósághoz fordul és eljárást kezdeményez az államfő ellen kötelességei súlyos megsértése miatt.



Az ellenzéki jobboldali Polgári Demokratikus Párt (ODS) és a TOP 09 pártok kezdeményezésére szerda délután rendkívüli ülést kezdett a parlament alsóháza, a képviselőház, amelynek egyetlen napirendi pontja Andrej Babis nyilvánosságra került, ismeretlenek által készített hangfelvételei. Babis a hangfelvételeken arról beszél a legnagyobb példányszámú cseh napilap, a Mladá Fronta Dnes egyik újságírójával, hogyan és mikor kellene nyilvánosságra hozni a politikai ellenfeleit érintő, állítólag azokat kompromittáló anyagokat.

