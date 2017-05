Világelső lehet a magyar örökségvédelem

Nemzetközi szakemberek csodálják a magyar fejlesztők műemlékvédelmi megközelítését – mondta a FIABCI World Prix d’Excellence Bizottság elnöke, Alexander Romanenko.

A világ legjobb műemlékvédelmi helyreállításának járó nívódíjat egy magyar fejlesztés, a nemrégiben megújult Váci 1 nyerheti el a FIABCI World Prix d’Excellence Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton. A világverseny eredményhirdetésére a nemzetközi szervezet 68. kongresszusán, a spanyolországi Andorrában kerül sor 2017. május 26-án. A magyar tulajdonú Horizon Development fejlesztése – a Vörösmarty tér sarkán álló, műemléki védettséget élvező, többfunkciós kereskedelmi ingatlan – több díjra is esélyes, így a világ figyelme hamarosan a magyar műemlékvédelemre és ingatlanfejlesztésre irányulhat.

Tizennyolc év után a Váci 1 lehet az első magyar épület a FIABCI World Prix d’Excellence nemzetközi ingatlanfejlesztési nívódíj pályázat történetében, amely több kategóriában is díjat hozhat Magyarországnak.

A Horizon Development egyik tulajdonosa és ügyvezető partnere, Kovács Attila szerint a magyar ingatlanfejlesztők a műemlékvédelem és a modern építészet terén egyaránt kivívták maguknak azt a rangot, hogy a világ élvonalában jegyezzék őket. Nyilatkozatában kiemelte: az ingatlanfejlesztés minőségének és az építészeti kultúra progresszív fejlődésének előmozdításában kulcsszerepet játszó magyar cégek képesek gyorsan reagálni az egyéni igényekre és mai trendekre, amellett, hogy az értékőrzésben is kimagaslóan teljesítenek.

Az építészmérnök végzettségű cégalapító elmondta: „a Horizon Development az örökségvédelemben és a modern építészetben is számos nemzetközi kitüntetést kapott, köszönhetően annak, hogy a jövőért felelős környezeti értékteremtés mellett a történelmi értékek megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Műemlékvédelmi, urbanisztikai, fenntarthatósági és kivitelezési szempontból is egyedülálló fejlesztéseinknél organikusan ötvözzük a patinás, XIX-XX. századi építészeti elemeket és a modern technológiai megoldásokat. A több, mint 15 milliárd forint nagyságrendű projekt, a Váci 1 rekordidő alatt elkészült fejlesztésünk: 2015 őszén kezdtük el és 2016 májusában adtuk át.

Gönczi László, a FIABCI Nemzetközi Ingatlanszövetség Magyar Tagozatának elnöke elmondta: „a hagyományoknak megfelelően a nemzetközi versenyben a FIABCI Magyar Tagozata és a Magyar Ingatlanszövetség (MAISZ) által szervezett, XVIII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat győztesei vehetnek részt Magyarországról. Idén magyar részről öt projekt élt a világversenyre való nevezés lehetőségével: a Váci 1, a Várkert Bazár, Budapest XIII. Kerületének Komplex Fejlesztése, a 4-es Metró 10 állomása, és a Királyegyházi Cementgyár” – jelentette be az elnök. Gönczi László szerint az elmúlt 18 évben a magyarországi ingatlanfejlesztők sikeresen vettek részt a FIABCI World Prix d’Excellence pályázatán, több kategóriában is győzelmet arattak, és különdíjakat is elnyertek.

Kirkor Arderhanyan a FIABCI elnöke a XVIII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat értékelése során úgy fogalmazott: „a FIABCI World Prix d’Excellence negyedszázados történetében a magyar ingatlanfejlesztők mindig kimagaslóan szerepeltek. Magyarország az egyik legjobb példa arra, hogy egy közepes méretű országban, korlátozott erőforrásokkal is kiváló épületeket tudnak építeni a magasan képzett szakemberek.”

A Váci 1 üzletházzal történelmet írhat hazánk

Tizennyolc év után a Váci 1 lehet az első magyar épület a FIABCI World Prix d’Excellence nemzetközi ingatlanfejlesztési nívódíj pályázat történetében, amely több kategóriában is díjat hozhat Magyarországnak. A 2006 óta világszínvonalú, integrált, professzionális szolgáltatásokat nyújtó Horizon Development fejlesztése, a modern terekkel kiegészített neoklasszicista palota, a belvárosban többfunkciós kereskedelmi ingatlanként működő műemléképület eddig több nemzetközi díjjal dicsekedhet.

A Váci 1 mellett a Horizon Development csúcsfejlesztései közé tartozik a belvárosban épülő többfunkciós kereskedelmi luxusingatlan, a Szervita Square, valamint a Promenade Gardens, a Váci úti irodafolyosó legmagasabb műszaki tartalmú, fenntartható irodaháza. A cégnek a legtöbb díjat a főváros műemlékvédelmi, urbanisztikai, fenntarthatósági és kivitelezési szempontból is egyedülálló fejlesztése, a patinás, XIX. századi elemeket és modern technológiai megoldásokat organikusan ötvöző 120 éves épület, az Eiffel Palace irodaház nyerte el.