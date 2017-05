Hazudott a Népszava, tovább provokál a 444

Videón az agresszíven viselkedő 444-es újságíró

2017. május 10. 20:14

Visítozott és agresszív módon viselkedett szemtanúk állítása szerint a 444.hu újságírónője azon az újbudai fórumon, amin állítása szerint megrángatták és kicsavarták a karját. Halász Júlia az őt ért bántalmazás miatt rendőrségi feljelentést tett . írja a PestiSrácok.hu.

A portál birtokába került videó-és fotóanyag szerint azonban nem történt bűncselekmény. Sőt, az újságíró volt az, aki provokatívan viselkedett.

A PestiSrácok.hu-nak nyilatkozó szemtanúk szerint Halász már a fórumot megelőző sajtótájékoztató alatt kirívóan viselkedett. Az újságírónő – aki egyébként a zártkörű fórumra regisztráció nélkül érkezett – mit sem törődve azzal, hogy az első két sor foglalt a VIP vendégek számára, az első sorba húzott egy széket magának, majd elkezdte összeszerelni a kameraállványát. Amikor kérdőre vonták, mit csinál, Halász a kamerát a rendező arcába nyomta, majd megegyeztek abban, hogy bár nem jelezte részvételi szándékát, mégis ott maradhat a rendezvényen, azzal a kikötéssel, hogy nem készíthet felvételeket. Az újságírónő fittyet hányt azonban a megállapodásra és első sorban állva kamerázott és fotózta a közönséget is. A többi sajtómunkás a terem hátsó felében, a nekik kijelölt területen helyezkedett el, egyedül ő volt az, aki az előadóval szemben, attól mindössze négy méterre álldogált, majd járkált, fotózta a közönséget, miközben többen szóltak is neki, hogy zavaró, amit csinál, de nem érdekelte” – nyilatkozta portálunknak egy férfi, aki szerint az újságírónő egy órát töltött bent a teremben, majd az előadás végén, a kérdések előtt ment ki onnét.

A PestiSrácok.hu-nak nyilatkozó másik szemtanú a folyosón történteket idézte fel. Azt mondta, ő azt látta, hogy az újságírónő egy másik bejáraton akart visszamenni a terembe, ahol az ott álldogáló hallgatósággal keveredett szóváltásba és lökdösődésbe. Gyakorlatilag be akart törni a terembe, ezt tették szóvá az ott állók közül néhányan, ezt pedig sérelmezte a hölgy, elég emelkedett hangnemben beszélve az idősebb emberekkel is. Szabó László ekkor lépett oda és állt közéjük, gyakorlatilag megakadályozta a konfliktus fokozódását. Karon fogta az újságírónőt, aki visítozott, pedig senki nem bántotta vagy rángatta” – meséli a férfi, aki azt is elmondta, hogy a teremből kivezetett nő sikítozását több percig lehetett hallani.

Hazudott a Népszava, tovább provokál a 444

Cáfolta a Magyar Időknek a Népszava értesülését Szabó László, a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkárságának munkatársa, akit a 444.hu internetes portál a múlt héten botrányba kevert.

Szabó László nyilatkozott a Magyar időknek.

– Egy szó sem igaz abból, amit a Népszava állít. A lap szerzője szerint a Simicskó István és Varga Mihály miniszterek által az újbudai Fidesz rendezésében a múlt héten csütörtökön tartott lakossági fórumon történtek miatt menesztettek a HM Nemzeti Rendezvényszervezői Hivataltól. A valóságban a hivatal, – melynek főigazgatója voltam – még tavaly augusztus 31-én olvadt be a Honvédelmi Minisztériumba. Azóta is a parlamenti államtitkárság állományában dolgozom, változatlan munkakörben. Helyreigazítást kérünk a Népszavától, a minisztérium által elküldött hivatalos válasszal ellentétes állításuk miatt – szögezte le Szabó László.

Hozzátette, a szaktárca hivatali megszűnéssel kapcsolatos, Népszavának küldött válasza nem a múlt csütörtöki eset kapcsán íródott, a menesztésére vonatkozó konkrét kérdés ugyanis nem érkezett a laptól, a hivatalos reakciót csupán manipulatív módon a botrányhoz igazította a baloldali lap.

Csak a szokásos ballib aljasság Ahogy ilyenkor lenni szokott, szép lassan megint kiderül, hogy a valóság mást mutat, mint ahogyan azt a Soros-féle csapat tálalta nekünk.

Szabó László a Magyar Időknek elmondta, folyamatosan próbálják lejáratni az ellenzéki médiumok, kitalációkra épített támadások történnek a 444 által generált botrányban. Elmondta, a HM hivatalának megszűnése óta is ugyanazt a fizetést kapja, mely ugyanakkor meg sem közelíti az egymillió forintot. Erről több baloldali médium ugyancsak cikkezett a napokban, miszerint a Simicskó István honvédelmi miniszter „meghosszabbított jobbkezeként” működő Szabó Lászlót, aki a nagyobbik kormánypárt 11. kerületének kabinetvezető-helyettese is, havonta mintegy kétmillió forintos fizetéssel illetik. Szavai szerint viszont a fizetése meg sem közelíti ezt az összeget, egyéb pozícióival együtt sem keres ennyit.

Feljelentést tesz az újbudai Fidesz

Az ügy előzménye, hogy múlt hét csütörtökön a Fidesz XI. kerületi szervezetének nemzeti konzultációval kapcsolatos lakossági fórumán a 444.hu újságírója, Halász Júlia szándékosan provokálta a megjelenteket, a fórumon a szervezők kérése ellenére hang- és fényképfelvételeket készített az NGM és a HM tárcavezetőjéről, illetve a megjelentekről.

A helyszínen a szervezők kérése ellenére sem volt hajlandó változtatni etikátlan magatartásán, helyette hangos szóváltásba keveredett, sőt, a rendezvényen megjelent névtelenséget kérő tanúk szerint ezt követően inzultálta a vendégeket, szándékosan provokálva a Fidesz újbudai rendezvényszervezőit.

A történtek miatt a Fidesz újbudai szervezete pénteken közleményben fejezte ki a felháborodását. Eszerint visszautasítják a 444 munkatársának vádaskodását, amellyel bántalmazásnak próbálja beállítani, hogy kivezették egy zártkörű kerületi rendezvényről. A valóságban az újságíró zavarta meg az eseményt, vagyis állításai alaptalanok, amit a jelenlévők, illetve a fórum helyszínéül szolgáló gimnázium biztonsági kamerával készült felvételei is igazolnak.

Az újbudai Fidesz rágalmazás miatt feljelentést tesz az ügyben.

Azóta a Soros-féle 444.hu újságírója több fórumon egymásnak meglepően ellentmondó nyilatkozatokat tesz, melyből egyértelműen kiderül, mi a szándékuk a kiprovokált botránnyal. Az eset után elsőként megjelent cikkben például a portál az újságíró szavaira hivatkozva azt írja, Szabó László lerángatta a lépcsőn és megfélemlítette őt, illetve elvette a mobiltelefonját, amiből kitörölte a rendezvényen készített felvételeket.

Ehhez képest a cikkben olyan fotót is szerepeltettek, amely a helyszínen, a botránnyal tarkított lakossági fórumon készült, vagyis azok mégsem törlődtek ki a mobiltelefonjából. Az is érdekes, hogy Halász Júlia ügyében az RTL Klub információi szerint a rendőrségen csupán „információs rendszer vagy adat megsértésének gyanúja” miatt indult nyomozás. Ezek szerint a „bántalmazott” újságírónő később azt már nem tartotta fontosnak, hogy más okból is feljelentést tegyen. Holott több, a baloldali médiumok által idézett nyilatkozata szerint ennél komolyabb atrocitás (bántalmazás, erőszak) érte a fórumon.

Az ügyből politikai támadás lett. A múlt hétvégén az újbudai Fidesz székháza előtt kormányellenes tüntetést tartottak a sajtószabadság jegyében, amelyhez nyilatkozataival több médium és újságírókat tömörítő szervezet csatlakozott.

– A rendőrségi nyomozás tisztázni fogja, hogy nem történt bűncselekmény, az újságíró állításai hamisak. Csupán egy újabb politikai provokációról van szó, amiből kormányellenes hangulatot próbálnak teremteni – szögezte le a Magyar Időknek Szabó László.

pestisracok.hu, magyaridok.hu