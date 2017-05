Lavrov: együtt kell működnünk az USÁ-val

2017. május 10. 20:27

Oroszországnak és az Egyesült Államoknak a köztük fennálló viszony nehézségei ellenére együtt kell működniük a nemzetközi problémák megoldásában - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélés után szerdán.

Az amerikai elnök az Ovális Irodában, a 93 éves Henry Kissingerrel , Richard Nixon egykori elnök volt külügyminiszterével az oldalán fogadta Lavrovot, akinek kíséretében az amerikai belpolitikában az elmúlt hónapokban gyakran szereplő Szergej Kiszljak, Oroszország Washingtonban akkreditált nagykövete foglalt helyet. Lavrov az elnökkel való találkozója előtt tárgyalt amerikai kollégájával, Rex Tillersonnal is.



A megbeszéléseken általánosságban a kétoldalú viszony javítása és a szíriai helyzet, ezen belül is elsősorban az úgynevezett deeszkaláció, vagyis a szíriai konfliktushelyzet békés megoldását célzó módszerek kimunkálása került szóba.



Az amerikai elnök és az orosz külügyminiszter nem tartott közös sajtóértekezletet, Trump az Ovális Irodában szólt néhány szót, Lavrov pedig országa washingtoni nagykövetségén tartott sajtóértekezletet.



Az orosz külügyminiszter kijelentette: nézete szerint a Trump-kormányzat elszánt a fontos problémák megoldására és a "gyakorlatias" és "kölcsönösen előnyös" kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt.



Közölte továbbá: a Trump elnökkel folytatott megbeszéléseken nem került szóba az Oroszország elleni szankciók feloldása. Az Oroszországnak az amerikai politikába történt esetleges beavatkozásáról szóló történeteket "fikcióknak" minősítette.



Lavrov hangoztatta azt is, hogy a Trump-kormányzat üzletemberekből áll, akik "gyakorlatiasak", és a velük való párbeszéd "mentes az ideologikus felhangoktól".



Donald Trump kijelentette, hogy szeretne jobb viszonyt kiépíteni Moszkvával, s szerinte az amerikai-orosz viszony rendezésére a szíriai konfliktus megoldása miatt is szükség van. Ezzel összefüggésben arra szólította fel Lavrovot, hogy Moszkva tartsa féken a szíriai elnök, Bassár el-Aszad elnök rendszerét és Iránt, továbbá a szír konfliktusban "Irán megbízásából" résztvevő más, meg nem nevezett szereplőket.



Az amerikai elnök aláhúzta, hogy a szíriai vérontásnak véget kell vetni. Hozzátette: "mindenki ezen dolgozik".



A Fehér Házban folytatott megbeszélések után nem sokkal a külügyminisztérium rövid nyilatkozatot tett közzé, amelyben emlékeztet arra, hogy Lavrov és Tillerson találkozóján az amerikai külügyminiszter felvetette Ukrajna kérdését is, és sürgette a minszki megállapodások végrehajtását.



"Az Oroszország elleni szankciók mindaddig érvényben maradnak, amíg Moszkva nem változtat azokon a cselekedeteken, amelyek ezeket a szankciókat kiváltották" - állt a közleményben.

mti