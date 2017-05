Gulyás Gergely a hatóságiár-megállapítás jogáról

Valamennyi európai uniós tagállamnál meg kell maradjon a hatóságiár-megállapítás joga - mondta az Országgyűlés törvényalkotásért felelős fideszes alelnöke a pártnak a nemzeti konzultáción feltett kérdések témájában szervezett országjárása ajkai fórumán.

Gulyás Gergely azt mondta, a hatósági ármegállapítás joga teszi lehetővé, hogy ma “nem egy torz piac”, nem Brüsszel, hanem a magyar kormány dönt az energiaárakról hazánkban.

Az Európai Bizottság már letett az asztalra egy olyan törvénykezdeményezési javaslatot, amely szerint nem nemzeti szinten határoznák meg az áram árát – hívta fel a figyelmet. Az Országgyűlés fideszes alelnöke utalt rá: mivel Magyarországon korábban monopóliumok voltak az energiapiacon, a verseny semmilyen árcsökkentő hatást nem jelentett, a közszolgáltató szabadon tudta emelni az árakat.

Az európai közösséghez való tartozás

Gulyás Gergely kijelentette: a kormánypártok oldalán – minden kritika ellenére – nem merült fel az a kérdés, hogy az unióban maradás érdeke-e Magyarországnak. ”Mindig is az volt az érdekünk, a rendszerváltásnak is ez volt az egyik célkitűzése, hogy mi az Európai Unióhoz, az európai közösséghez szeretnénk tartozni, és minden vitánk ellenére úgy ítéljük meg, hogy ebből az országnak ma is lényegesen több előnye, mint hátránya származik” – fogalmazott.

Hozzátette: ha azonban egy klub tagjai vagyunk, “akkor természetesnek tartjuk, hogy a klub szabályaihoz mi is hozzászólhatunk, azok alakításában nekünk is kell, hogy legyen részünk”. A politikus szerint jó eséllyel minden eddiginél durvább kampány előtt állunk. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a józan, normális, csendes többség nem vevő “az egészen útszéli” hangokra.

A fórumon Fenyvesi Zoltán, a Fidesz helyi választókerületi elnöke elmondta: a tavaly októberi népszavazáson a választókerületben élők 46 százaléka vett részt és 97 százalékuk elutasította a betelepítési kvótát. A választókerületben 32 településen 50 százalék feletti volt a részvétel – tette hozzá.