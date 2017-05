Hivatalosan is lemondott a távozó francia kormány

2017. május 10. 21:37

Hivatalosan is benyújtotta lemondását szerda este Bernard Cazeneuve francia miniszterelnök és kormánya, miután az alkotmánytanács jóváhagyta Emmanuel Macron köztársasági elnökké választását - közölte szerda este a francia elnöki hivatal.

A hivatalos közlés szerint a távozó szocialista államfő, Francois Hollande, akinek vasárnap jár le a mandátuma, "a köztársasági szokásjognak megfelelően" tudomásul vette a kormánya várt lemondását és felkérte Bernard Cazeneuve-öt, hogy lássa el a folyó ügyeket az új kormány megalakulásáig, amely a jövő hét elején esedékes.



Utoljára ült össze szerdán Francois Hollande elnökletével a szocialista kormány. A köztársasági elnök a szociális párbeszéd fontosságára figyelmeztetett négy nappal azelőtt, hogy átadja a hatalmat megválasztott utódának, Emmanuel Macronnak.



A kormányülést követően Francois Hollande az Elysée-palota lépcsőjén búcsúzott el 17 miniszterétől és 20 államtitkárától, majd a párizsi Luxembourg-kertben Emmanuel Macronnal együtt részt vett és koszorúzott a rabszolgaság eltörlésének megemlékezési ünnepségén.



Az alkotmánytanács szerda délután hivatalosan is kihirdette az elnökválasztás végeredményét: az összes szavazat összesítése alapján a 39 éves Emmanuel Macron a voksok 66,1 százalékát gyűjtötte össze, míg ellenfele, a Nemzeti Front jelöltje, Marine Le Pen a szavazatok 33,9 százalékát kapta.

Megtartotta utolsó ülését a szocialista kormány

Utoljára ült össze szerdán a távozó francia államfő, Francois Hollande elnökletével a szocialista kormány. A köztársasági elnök a szociális párbeszéd fontosságára figyelmeztetett négy nappal azelőtt, hogy átadja a hatalmat megválasztott utódának, Emmanuel Macronnak.

A kormányülést követően Francois Hollande az Elysée-palota lépcsőjén búcsúzott el 17 miniszterétől és 20 államtitkárától, majd a párizsi Luxembourg-kertben Emmanuel Macronnal együtt részt vett és koszorúzott a rabszolgaság eltörlésének megemlékezési ünnepségén.



Stéphane Le Foll kormányszóvivő tájékoztatása szerint a távozó államfő a kormányülésen elmondta: örömmel dolgozott mind a három miniszterelnökével, Jean-Marc Ayraut-val (2012-2014), Manuel Vallsszal (2014-2016) és Bernard Cazeneuve-vel. A szóvivő is jelezte, hogy Francois Hollande a szociális párbeszéd fontosságára figyelmeztetett. A távozó elnök arra utalt, hogy utóda nem titkoltan rendeletben kívánja liberalizálni a munka törvénykönyvét egyik első intézkedéseként, megelőzve a várható szakszervezeti tüntetéseket.



A köztársasági elnök úgy vélte a kormányülésen, hogy "a szociális párbeszéd nagyon erős, meghatározó témája volt" a mandátumának, s azt is hozzátette, hogy "minden egyes alkalommal, amikor elfelejtettük, sokba került" - hangsúlyozta a kormányszóvivő, aki szerint a kormányülés végén a kabinet valamennyi tagja felállva tapsolt, s ez "nagyon testvéries pillanat" volt.



Ségolene Royal környezetvédelmi miniszter "egyszerre ünnepélyes és súlyos pillanatnak" nevezte az utolsó kormányülést, amely szerinte "nem szomorú, mert tudjuk, hogy a munkát elvégeztük, büszkék vagyunk". A tárcavezető "nagyon méltóságteljesnek" tartotta "az egész csapatot".



A kormányülést megelőzően Francois Hollande összehívta a védelmi tanács ülését is, amely a fokozott terrorfenyegetettség és a rendkívüli állapot miatt az elmúlt hónapokban minden héten ülésezett.



Francois Hollande csütörtökön megkezdi a hatalomátadás céljából utolsó munkaértekezleteit, majd pénteken utoljára fogadja az Elysée-palota összes munkatársát, akik már napok óta az új elnök érkezését készítik elő.



"Archiválás, dossziék rendezése, utolsó döntések lezárása" - mondta a francia hírügynökségnek az elnöki hivatal egyik munkatársa a napi teendőit illetően.



Emmanuel Macron eközben továbbra is a politikai mozgalma párizsi székhelyén dolgozik az új kormánya összetételén, amiről semmilyen információ nem szivárgott ki a sajtóba. A megválasztott államfőt vasárnap iktatják be hivatalába, hétfőn nevezi meg miniszterelnökét és bejelenti várhatóan 15 tagú kormánya összetételét.

MTI