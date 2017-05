Módosították a cannes-i filmfesztivál szabályzatát

2017. május 10. 21:43

Módosították a cannes-i filmfesztivál szabályzatát, a jövő évtől kötelező lesz a versenybe meghívott alkotásokat francia mozikban is bemutatni - jelentették be szerdán a mustra szervezői.

Döntésüket az után hozták meg, hogy nem jutottak megállapodásra a Netflix videomegosztó szolgáltatóval a versenybe meghívott két filmjének francia mozikban való forgalmazásáról.



A fesztivál illetékesei szerdai közleményükben sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy a Netflix nem mutatja be a francia mozikban két meghívott filmjét.



A cannes-i fesztivál "hiába kérte a Netflixet, hogy fogadja el", hogy a két alkotást moziban is bemutassák, és ne csak az előfizetői számára tegye hozzáférhetővé a világ legnagyobb videó megosztó szolgáltatója.



A fesztivál sajnálja, hogy "semmilyen megoldást nem lehetett találni", s ezért bejelentette, hogy a jövő évi szabályozásában kötelező teszi a versenybe meghívott alkotások mozibemutatóját - olvasható a közleményben egy héttel a 70. cannes-i fesztivál kezdete előtt.



"Ezentúl minden olyan produkciónak, amely a cannes-i versenyben kívánja magát megmérettetni, el kell magát arra köteleznie, hogy a francia mozikban is bemutatják" - hangsúlyozták a szervezők.



A két film a Dustin Hoffman főszereplésével és Noah Baumbach rendezésében készült The Meyerowitz stories, valamint a dél-koreai Bong Jon Hu fantasztikus kalandfilmje (Okja) Tilda Swinton és Jake Gyllenhaal közreműködésével.



A szervezők ugyanakkor a közleményben hangsúlyozták: az elmúlt napokban elterjedt híresztelésekkel ellentétben a két film a versenyprogramban marad.



A hivatalos versenyprogramban 19 film, köztük Mundruczó Kornél Jupiter holdja című alkotása versenyezhet az Arany Pálmáért.



Az Arany Pálmát május 28-án adják át, a nemzetközi zsűri elnöke Pedro Almodóvar spanyol rendező.

MTI