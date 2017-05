BL - Feszült meccsen jutott döntőbe a Real Madrid

2017. május 10. 22:55

Győzelemmel búcsúzott stadionjától az európai kupaporondon az Atlético, de a Real Madrid jutott a Bajnokok Ligája döntőjébe.

A Real Madrid indította útjára a labdát a 2016/2017-es Bajnokok Ligája-szezon utolsó előtti találkozóján, amelyet múlt heti győzelme nyomán 3-0-ás vezetéssel várt a királyi gárda. A várakozásoknak megfelelően és hátránya tudatában be is kezdett az Atlético, előbb Navas védte Koke közeli lövését, majd a megítélt szöglet után Torres bólintott kapu fölé, de alig egy perccel később már Oblak mutatott hatalmas bravúrt Casemiro fejesét követően.



Érezni lehetett, hogy a meccs előtt „vért ittak” a Matracosok, és ennek már a 12. percben meglett a foganatja: egy jobb oldali szöglet után Saúl érkezett nagyszerűen a rövidre, és Ronaldót megelőzve a kapuba fejelt (1-0). Nem volt megállás, robogott tovább az Atlético. Varane lépett oda ütemkéséssel a tizenhatoson belülre betörő Torresnek, a játékvezető büntetőt ítélt, amelyet Griezmann – kissé furcsa mozdulattal, de – értékesített (2-0).



A háromperces rövidzárlat és a két bekapott gól után nem esett pánikba a Real, higgadtan járatták a labdát, de a félidő folytatásában nem a játék szépsége domborodott ki. „Ütötték, vágták egymást” a madridi játékosok, és spanyol párharc lévén folyamatos volt a reklamálás és a hiszti.



Pedig amikor a játékkal foglalkoztak a srácok, akadt szép jelenet, mint a 42. percben. Benzema fűzött be három atléticóst a sarokban, az alapvonalról a második hullámban érkező Kroos elé tálalt, és bár a német lapos lövésére még leért Oblak, Isco másfél méterről már bepofozta a kipattanót (2-1).



Az öt sárgát hozó feszült első félidő után kicsit higgadtabban érkeztek vissza a szünetről a csapatok, igaz a tüskék így sem maradtak el. Diego Simeone már az 57. percben változtatásokat eszközölt, és kevésen múlott, hogy a csereként beszálló Gameiro gólt szerezzen.



Carrasco húzta meg bal oldalon, egy csel után a bal alsót célozta, de Keylor Navas szépen védett, sőt Gameiro ismétlésébe is belevetődött a Costa Rica-i. A kihagyott helyzet pedig majdnem megbosszulta magát, egy sarokrúgás után Modric törte el a labdát, amely így is a jobb alsóban kötött ki, ám a játékvezető les címén (Ronaldo lógott be egy kicsit, és talán hozzá is ért a labdához) érvénytelenítette a találatot.



A 77. percben sem sok hiányzott a Gameiro-gólhoz, Correa centerezését viszont szögletre tisztázta egy védő a francia támadó elől, akinek csak az üres kapuba kellett volna passzolnia. Az utolsó tíz percet már felhőszakadásban játszották a csapatok, talán az ég is siratta az Atléticót, amely ugyan győzelemmel búcsúzott a Vicente Calderón stadiontól az európai porondon, ám az újabb BL-döntő nem jött össze. A Real Madrid ezzel szemben készülhet a Juventus elleni június 3-i, cardiffi fináléra.



Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó:



Atlético Madrid (spanyol) – Real Madrid (spanyol) 2–1 (2–1)

Madrid, Vicente Calderón Stadion, V: C. Cakir (török)

Gólszerzők: Saúl (12.), Griezmann (16.), illetve Isco (42.)



Tovbbjutott: a Real Madrid, 4–2-es összesítéssel.

