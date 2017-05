Tovább bővül a Fonó klubhálózata

2017. május 11. 08:41

Az októberben indult szegedi klub után a Fonó Jászberényben és Villányban is vidéki klubot nyit, és a hálózat hamarosan tovább bővül.

Az a cél, hogy akárcsak a budapesti Sztregova utcai Fonó Budai Zeneházban, a vidéki helyszíneken is megmutathassa magát a hazai népzene színe-java, a közönség pedig olyan táncházakban szórakozhasson és sajátíthassa el a táncokat, ahol a legjobb táncházi zenekarok húzzák a talpalávalót és kiváló tánctanárok oktatnak - közölte a Fonó szerdán az MTI-vel.



Mint írták, a folk közönsége fiatalodik és egyre nagyobb szükség van országosan a Fonó klubokra. A jászberényi klub április végén nyitott, ott havonta egy estét szerveznek, májusban pedig már Villányban is várják a közönséget a nyári eseményekre. Ezt követően további városokkal bővül a hálózat a 2017/2018-as évadban.



Jászberényben május 13-án az Üsztürü zenekar és Nyitrai Mariann ad koncertet, a táncházban a jászberényi Jászság Népi Együttes és a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, oktatói is ott lesznek, és lesznek gyerekfoglalkozások. Június 10-én a tízéves Dobroda zenekar lép fel.



A Fonó Klub Villány a Gál Pince és Bormúzeumban lesz, május 20-án a Fokos Zenekarral, június 4én a Poros és barátaival, június 24-én az Üsztürüvel és Nyitrai Mariannal, július 29-én a Buda Folk Banddel.



A tavaly októberben indult Fonó Klub Szeged a Millenniumi Kávéház és Klubban működik. Itt május 18-án a Poros trióval lesz táncház, június 8-án a Pendergővel. Tánctanárok: Tóth Gábor, Goda Kata, Makra András, Gyorgyev Bránimír és Majthényi Dániel.

MTI