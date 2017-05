Előrehozott választás lehetősége Ausztriában

2017. május 11. 11:25

Sebastian Kurz külügyminiszternek a néppártban betöltendő, esetleges pártvezetői esélyeit és a miniszter további lépéseit latolgatja a csütörtöki osztrák sajtó, a szakértők egyértelműen az előrehozott választás lehetőségével számolnak Ausztriában.

Reinhold Mitterlehner alkancellár, a kisebbik kormánykoalíciós párt, a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke, tudományos, kutatási és gazdasági ügyekért felelős miniszter szerdán bejelentette, hogy lemond minden tisztségéről. A párt tagjainak többsége Sebastian Kurz külügyminisztert szeretné látni az ÖVP élén.



Christian Kern kancellár Mitterlehner lemondása után "reformpartnerséget" ajánlott az Osztrák Néppártot képviselő Sebastian Kurz külügyminiszternek. Kurz egyelőre nem adott választ, azonban kedden még arról beszélt, hogy "ilyen állapotban" nem venné át a párt irányítását.



Mitterlehner a lemondásával lépéskényszerbe helyezte Sebastian Kurzot, hiszen Kurznak most tényleg nyilatkoznia kell, hogy mit is akar - írta csütörtöki véleménycikkében a Der Standard című lap főszerkesztője. Alexandra Föderl-Schmid szerint Mitterlehner annyira "becsapottnak" érezte magát, hogy nemcsak a megállapodását mondta fel, hanem mindent el is dobott. "Elég volt" - jelentette ki a pártvezető, és "szívesen hozzátennénk, hogy végre" - állapítja meg a szerző. Föderl-Schmid úgy vélte, hogy Mitterlehner tükröt tartott saját pártjával szemben is. A főszerkesztő úgy látja, hogy a "kedvelt játék" az ÖVP-ben, a pártvezető lemondatása nemcsak személyes sebeket okoz az érintettnek, hanem növeli a párton belüli elégedetlenséget és gyengíti a demokráciát.



Az utóbbi időben minden ÖVP vezetőnek ez a sorsa: rövid eufória után a saját pártja és a média leírja őt, gyenge emberként jellemzi, majd a "vég nélküli gyötrelmet" követően az utolsó médiaszereplésnél ugyanazok az újságírók, akik korábban cinikusan írtak róla, már krokodilkönnyeket hullatnak - olvasható a Die Presse című lap csütörtöki vezércikkében.



A szerző, Rainer Nowak szerint meglepő lenne, ha Sebastian Kurz készen állna arra, hogy átvegye az egyáltalán nem - már csak statisztikailag sem - vonzó pártelnöki pozíciót. "Kurz népszerű, nagyszerűen kommunikál, rendkívüli politikai ráérzéssel bír, remek állása van mint külügyminiszter, több más politikussal ellentétben pedig szép jövő áll előtte" - írja a lap főszerkesztője.



Rainer Nowak megállapítása szerint az ÖVP "kicsit olyan, mint maga Ausztria": a pártok és szövetségek, a tartományok és a szociális partnerek elvből és hatalomdemonstráció miatt megakadályoznak minden változást. Nowak furcsának és cinikusnak nevezi, hogy a kancellár Mitterlehner lemondása után "reformpartnerséget" ajánlott Kurznak.



Kurz egyetlen esélye arra, hogy ne úgy végezze, mint Mitterlehner, ha rögtön átveszi a pártvezetői posztot és azonnal előrehozott választást szorgalmaz - vélte csütörtöki vezércikkében a Kurier című lap. A szerző szerint aki ebben az állapotában átveszi az ÖVP-t, az "vagy mazochista vagy konkrét tervei vannak". A cikk írója úgy vélte, hogy Sebastian Kurz külügyminiszterként bebizonyította, hogy a konfliktusokat el tudja simítani és a különböző hangulatokat át tudja fordítani.



Biztosra vehető az előrehozott választás, más forgatókönyvnek nincs értelme - mondta Wolfgang Bachmayer, az OGM közvélemény-kutató vezetője az osztrák közszolgálati televízióban (ORF). Úgy vélte, hogy Mitterlehner visszalépése valójában egy új választás kiváltója. A szakértő szerint Kurznak és Kernek egyaránt az az érdeke, hogy minél előbbre hozzák a választást, és minél rövidebb legyen a kampány, hiszen mindketten igen közkedveltek az országban.



Daniela Kitter, a Kurier belpolitikai újságírója szerint minden esetben számítani lehet az előrehozott választásra, attól függetlenül, hogy az ÖVP rábeszéli-e Sebastian Kurzot, hogy vállalja el a pártvezetői pozíciót, vagy csak átmeneti vezetőt választanak. Kitter az ORF adásában úgy vélte, hogy Kurz szempontjából az a legjobb, ha minél később, csak a választási kampány kezdetén "lép elő".

MTI