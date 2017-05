Újra az államfőt bírálja a cseh miniszterelnök

2017. május 11. 14:30

Egyszerű figyelemelterelésnek minősítette Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök azt a szerda esti találkozót, amelyet az államfő kezdeményezett, hogy a koalíciós pártvezetőkkel megvitassa a kormányválság megoldási lehetőségeit.

Milos Zeman azután hívta össze a találkozót, hogy Sobotka kétnapos munkalátogatásra Luxemburgba utazott. A kormányfő szerint Zeman szándékosan választotta meg így a találkozó időpontját.



"Az elnöknek is be kellene tartania a játékszabályokat, és menesztenie kellene Andrej Babis pénzügyminisztert" - jelentette ki Bohuslav Sobotka csütörtökön Luxemburgban, a cseh közmédia tudósítóinak nyilatkozva.



Zeman a nyilvánosságra került értesülések szerint két javaslatot tett le az asztalra: előrehozott parlamenti választás, illetve a jelenlegi kormánykoalíció folytatása új kormánnyal, amelynek sem Sobotka, sem Babis nem lenne tagja. Az előrehozott választást a pártok elutasították, a második javaslatot az összes párt vezetése meg akarja vitatni.



Bohuslav Sobotka szerint az államfő azért hozakodott elő ezekkel a forgatókönyvekkel, hogy elterelje a figyelmet a probléma lényegéről: a pénzügyminiszter súlyos problémáiról, illetve saját kötelességéről, hogy menesztenie kellene Babist.



"Bár javaslatom (Babis leváltására) péntek óta az elnöki hivatalban van, az államfő mindeddig nem hagyta jóvá. Az én véleményem és az alkotmányjogászok véleménye is az, hogy haladéktalanul eleget kellene tennie a javaslatnak, és nem kellene újabb forgatókönyvekkel előállnia. Ez nem más, mint figyelemelterelés a kötelességeiről" - mondta a miniszterelnök cseh újságíróknak.



A cseh képviselőház, amely szerdán délután rendkívüli ülésen foglalkozott Andrej Babis ügyeivel, határozatban szólította fel az államfőt, hogy menessze a pénzügyminisztert, akit adócsalással vádolnak, ami alól eddig nem tisztázta magát.



Több prágai megfigyelő a médiában nyilatkozva felhívta a figyelmet arra, hogy mindeddig politikai vitáról van szó, mert egyelőre senki sem tett feljelentést és kezdeményezett büntetőeljárást Babis ellen.

MTI