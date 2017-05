Nemzetközi képregényfesztivál a Dürer Kertben

2017. május 11. 14:42

A Magyar Képregény Szövetség 13. alkalommal rendezi meg vasárnap a Dürer Kertben a Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivált, amelynek kiemelte vendégei Jul, francia karikaturista és képregényrajzoló, Leopold Maurer osztrák, Victor Drujiniu román grafikus és képregényrajzoló lesznek.

A Magyar Képregény Szövetség és a Képes Kiadó szervezésében megvalósuló idei rendezvényen sok más mellett vásártér, kiállítás, Rejtő-Korcsmáros szabaduló szoba, workshopok, gyerekprogramok, alkotói fal, óriás társasjáték, comic-jam, és ingyenes tombola is várja az érdeklődőket - olvasható a fesztivál honlapján.



Átadják az idei Alfabéta-díjakat, valamint a Korcsmáros Pál-díjat, amelyet Marabu vehet át. A színpadi programok az Életben maradnának című beszélgetéssel kezdődnek a képregényeket versekkel összehozó online projekt alkotóival. Cserkuti Dávidot, Csordás Dánielt, Nóthof Ferencet, Tondora Juditot és Vér Balázst Szekeres Nikoletta kérdezi majd. Jult, a francia meghívott vendéget Kránicz Bence faggatja majd.



A francia karikaturista és képregényrajzoló 12 évesen nyerte első díját az Angouleme-i Képregényfesztiválon. Grafikusként olyan francia lapoknál kezdett el tevékenykedni, mint a Le Monde vagy a Nouvel Observateur, 2005-ben megjelent első képregény albuma, José Bovét meg kell ölni címmel (Il faut tuer José Bové). Igazán ismertté a Silex and the City-vel vált, amelyből animációs tévésorozat is készült 2012-ben.



Victor Drujiniu román grafikussal Szép Eszter beszélget. A 36 éves román művész jelenleg Temesváron él és alkot, elsősorban külföldi piacra dolgozik. Az egyetem elvégzése után az amerikai Zenescope Entertainment-nek dolgozott, majd a Dark Horse-nak - itt Robert Rodriguez személyesen választotta ki a filmen alapuló Predators képregény 64 oldalának megrajzolására. Francia piacra 2014-ben kezdett dolgozni a Soleil kiadó révén: először a Paris Saint-Germain focicsapatról készített albumot, most pedig egy második világháborús képregényen dolgozik.



Mindezek mellett a nagyszínpadon Képregényfilmek a porondon címmel tartanak kerekasztal beszélgetést Dunai Tamással (SZTE), Harza Tamással (Kingpin) és Rusznyák Csabával (Geekz).



Idén egy új helyszínen, a workshopteremben is várják az érdeklődőket többek között wacom-táblával, matricázással, zsebképregény-készítéssel, de találkozhatnak a látogatók Somogyi Györggyel, Molnár Gáborral, Vidák Zsolttal és Szűcs Gyulával is.



A kalandokra vágyókat Rejtő-Korcsmáros szabaduló szoba, a legkisebbeket gyereksarok várja egész nap.



Ugyancsak egész nap tart az udvaron a Comic Jam, képregényrajzolás, alkotás, kísérletezés Erhardt Domonkossal és Sárdi Katival, de lesz arcfestés Vágó Ritával, délután pedig Hegedűs Márton, a Slussz Kulcs Klán szerzője és Antal Szilveszter szaxofon-gitár duója zenél - írták az esemény honlapján.

MTI