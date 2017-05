Trump - bizottság a választási csalások kivizsgálására

2017. május 11. 22:15

Donald Trump elnöki rendeletet írt alá, amely egy, a választási csalásokat kivizsgáló bizottság létrehozását irányozza elő.

Az elnöki rendelet aláírását a Fehér Ház jelentette be csütörtökön.



A hivatalos nevén Elnöki Bizottság a Választások Tisztaságáért testület vezetője Mike Pence alelnök lesz.



Donald Trump elnök a megválasztása után többször is hangoztatta, hogy országszerte széles körben történtek választási csalások, s bár konkrét városokat vagy településeket nem említett, azt állította, hogy sok helyütt illegális bevándorlók is szavaztak, vagy egy-egy, önmaga személyazonosságát nem igazoló szavazó több helyen is voksolt. Az elnök sejtetni engedte, hogy az illegális bevándorlók a demokrata párti vetélytársára, Hillary Clintonra voksoltak.



Donald Trump az elektori kollégiumban elért nagyarányú többségével nyerte meg a választást, míg a közvetlen szavazatokat illetően Hillary Clinton kapott több voksot.



Trump januárban jelentette be, hogy bizottságot hoz létre a vélelmezett választási csalások kivizsgálására, s olyan ellenőrzési rendszer kidolgozására, amellyel a jövőben kizárható csalásnak még a gyanúja is.



Az elnöki rendelet aláírása után a Fehér Ház bejelentette: kétpárti bizottságot hoznak létre, amely azonban nemcsak a tavalyi elnökválasztáson feltételezett csalásokat vizsgálja majd, hanem mindazokat a problémákat, amelyek az elmúlt években a választások körül felmerültek. Így például azt a jelenséget, amelyet a "választók megfélemlítéseként" szoktak jellemezni. Ezt többnyire demokrata párti politikusok állítják, mondván: helyi republikánusok azzal "félemlítik meg" a szavazókat, hogy megkövetelik tőlük személyazonosságuk igazolását.



"A bizottság felülvizsgálja majd mindazon politikát és gyakorlatot, amely megerősíti vagy éppenséggel aláássa az amerikai nép tisztességes választási rendszerbe vetett bizalmát" - fogalmazott az elnöki rendelet aláírása után a Fehér Ház szóvivője.

MTI