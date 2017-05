A Brexit-népszavazás nem ok, hanem következmény

2017. május 12. 00:05

Takács Szabolcs szerint nem az Európai Unió problémáinak oka, hanem e problémák következménye az, hogy a britek többsége a kilépésre szavazott a brit EU-tagságról rendezett tavaly júniusi népszavazáson.

A Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára a visegrádi csoport (V4) többi tagországának EU-ügyi illetékeseivel együtt a londoni Királyi Külügyi Intézet - székháza után közkeletű nevén a Chatham House - csütörtök esti fórumán vett részt. A beszélgetés témája az volt, hogy a magyar, a szlovák, a cseh és a lengyel kormány miként ítéli meg a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatokat, és a Brexit utáni európai kilátásokat.



Takács Szabolcs a késő estébe nyúló eszmecserén kifejtette: nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az EU problémái vezettek a brit népszavazási eredményhez. Hozzátette: az Európai Unióban maradó országoknak elégséges időt kell szánniuk azoknak az okoknak az elemzésére, amelyek arra késztették a brit választók többségét, hogy a kilépésre voksoljanak.



Az államtitkár szerint a gazdasági hatások mellett igen erőteljes politikai hatásai is lesznek az európai integrációra Nagy-Britannia távozásának. Kifejtette: az uniós intézményeken belüli erőegyensúly a bennmaradó legnagyobb tagországok felé fog eltolódni. Németország, Franciaország és Olaszország együtt az EU összlakosságának csaknem a felét adja majd a Brexit után, de ha Németországhoz és Franciaországhoz néhány kisebb tagállam, például Málta vagy Belgium csatlakozik egy-egy szavazáson, már útját tudják állni bármilyen uniós törvényalkotási döntésnek - mondta Takács Szabolcs.



Hozzátette: az euróövezeti és az euróövezeten kívüli országok egyensúlyi aránya is az előbbiek felé tolódik majd el, és ennek alapján az utóbbi csoport nem lesz képes "blokkoló kisebbséget" alkotni.



Takács Szabolcs szerint Nagy-Britannia kilépésével a V4-térség egy természetes szövetségest is elveszít több olyan szakpolitikai kérdésben, amelyek mindig is nagyon fontosak voltak a négy országnak. Az államtitkár e kérdések között említette az unión belüli tagállami parlamentek szerepének erősítését az európai döntéshozatalban.



Az uniós ügyekért felelős államtitkár kijelentette: a nemzetállami parlamentek szerepét és hangját túl gyakran, túl fontos kérdésekben figyelmen kívül hagyták, és ez is az egyik oka az erősödő bizalomhiánynak az EU-polgárok és az uniós intézmények között.



A V4-csoport emellett jól együtt tudott működni Nagy-Britanniával a nemzeti szuverenitás, a dereguláció, a bürokráciacsökkentés területein is - hangsúlyozta a csütörtök esti londoni fórumon Takács Szabolcs.

MTI