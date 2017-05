Megsértette a líbiai felségvizeket egy NGO-hajó

2017. május 12. 09:51

Mostantól felvétel is igazolja azt, amiről egy ideje több szakértő és politikus is beszél: a civil szervezetek, vagyis az úgy nevezett: NGO-k - megsértve egy ország felségvizeit - a Földközi-tengeren gyűjtik be a migránsokat azért, hogy Európába szállítsák őket.

A líbiai felségvizeket sértette meg egy német civil szervezet hajója: több száz migránst akartak a fedélzetre venni. A líbiai parti őrség gyorsan és határozottan állította meg a Sea-Watch nevű német nem kormányzati szervezet hajóját, az afrikai ország felségvizein. Több olasz politikus biztosra veszi, hogy az embercsempészek összejátszanak egyes civil szervezetek hajóival.

A parti őrség katonái ezt megelőzően azokkal embercsempészekkel is tűzpárbajba keveredtek, akik a nyílt vizen hagyták a bevándorlókat. Feltehetően a csempészek értesítették a civil szervezetet arról, hogy pontosan hol találják a több száz embert a tengeren.

A civil szervezet és a líbiai parti őrség viszont szinte egyszerre ért oda, ebből alakult ki a konfliktus. A parit őrség saját felségterületén belül – az Európai Unióval kötött megállapodás értelmében – megpróbálta feltartóztatni a migránsokat, hogy visszavigyék őket Líbia menekülttáboraiba. A hatóságok szerint ebben próbálta őket megakadályozni a civil szervezet.

“Alig harminc kilométerre voltak a parttól, amikor az eset történt. Pontosan nem tudjuk hányan voltak a hajón. Többségük Szíriából, Bangladesből, Egyiptomból jött – mondja a líbiai parti őrség egyik tisztje.

Ez az első eset, amikor nyilvánvalóvá vált, amiről a líbiai és olasz hatóságok már hosszabb ideje beszélnek, vagyis hogy egyes civil szervezetek a líbiai parti vizeken, a nemzetközi jog megsértésével, az embercsempészekkel együttműködve próbálnak migránsokat Olaszországba szállítani.

Olasz ügyészek már jelezték: erről bizonyítékaik vannak és parlamenti vizsgálati indult. Az olasz ellenzék azonban úgy sejti, a fő felelős maga az olasz kormány, amelyik eddig szemet húnyt az úgy nevezett taxiztatás felett. Matteo Salvini, az Északi Liga vezetője szerint az olasz állam így milliókat kereshet az országba érkező százezrek befogadására kapott forrásokból.

Nem arról van szó, hogy háború elől menekülnének. Ennek semmi köze a háborúkhoz. Ez egy gazdasági akció, amit olyan emberek finanszíroznak, mint Soros György- mondta Matteo Salvini, az Északi Liga főtitkára.

Az olasz kormány álláspontja – a botrány hatására – azonban változik. Alfano külügyminiszter immár egy Líbiában felállítandó migránstáborhoz ígért 10 millió euró támogatást, és Olaszország jelentős összegekkel támogatja a líbiai parti őrség felszerelését és kiképzését is.

hirado.hu - M1 Híradó