Felgyógyult parlagi sast engedtek szabadon Hortobágyon

2017. május 12. 12:45

A szárnytöréses ragadozó madár február 28-án érkezett a kórházba Nádudvar mellől. Mezőőrök találtak rá igen leromlott állapotban. A kezelést és rehabilitálást követően május 10-én engedték vissza természetes környezetébe.

A parlagi sas ritka vendég nemcsak a Madárkórházban, hanem a Hortobágyon is, ahol inkább rétisassal találkozhatunk. Bár a parlagi sas az Alföld, a füves síkvidék madara, a szikes pusztánál jobban kedveli a művelt mezőgazdasági területekkel tarkított legelőket, hegyaljai területeket, ahol tradicionális tápláléka, az ürge mellett több mezei nyúl is előfordul. Vonuló madár, főleg fiatalon sokat kóborol, így vetődik el néha Hortobágyra is – áll a Madárkórház Alapítvány közleményében.

A sérült parlagi sas

A mérgezések mellett legnagyobb veszély számára az áramütés és a légvezetéknek ütközés. Február végén Nádudvar határában, egy mezőgazdasági tábla közepén találtak rá arra a parlagi sasra, amelyet utána a hortobágyi Madárkórházba vittek be a mezőőrök.

A gyűrűk alapján kiderült, a Bükki Nemzeti Parkban, Besenyőtelek körzetében ismert fészekből repült ki 2016-ban - idézte a közlemény Konyhás Istvánt a Madárkórház igazgatóhelyettesét.

Dr. Déri János vizsgálja a sérült madarat

A vizsgálatok és röntgen után kiderült, hogy a sas jobb szárnyának orsócsontja tört el. Legyengült, vérfogyott, kiszáradt volt, ezért folyamatosan infúziót, antibiotikumot, vitaminokat kapott.

Egy hónappal később, amikor a csontok összeforrtak, a kötés levételét követően átkerült a „túlélő” röpdébe, ahol már más fajokkal, gólyákkal, ölyvekkel, rétihéjákkal és egy daruval gyakorolhatta a konkurenciaharcot a megfelelő helyért, táplálékért, mint a természetben.

A felgyógyult sast május 10-én szabadon engedték. (Fotók: Konyhás István)

Itt a villanyoszlopra szállásról való leszoktatás, és a légvezetékek elkerülése céljából villanypásztorral szerelt igazi villanyoszlopokon tanulhatta meg mindezt, hogy szabadon engedés után ne kerüljön hasonló helyzetbe – olvasható a közleményben.

Alig két hónap elteltével, a Madarak és Fák Napján, május 10-én nyerte vissza szabadságát a fokozottan védett parlagi sas.

hirado.hu