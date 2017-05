Kurz kiállt az előrehozott választás mellett

2017. május 12. 13:08

"Az előrehozott választás a helyes út" Ausztriában - jelentette ki Sebastian Kurz külügyminiszter pénteken Bécsben tartott sajtótájékoztatóján, és arról beszélt, hogy pártjának, az Osztrák Néppártnak (ÖVP) megújulásra van szüksége.

Hangsúlyozta: a választóknak kell dönteniük arról, hogy merre haladjon az ország.



A miniszter arra reagált, hogy a héten lemondott Reinhold Mitterlehner alkancellár - a kormánykoalícióban is jelen lévő ÖVP elnöke -, Christian Kern szociáldemokrata kancellár pedig ezt követően"reformpartnerséget" ajánlott Kurznak, akit sokan a pártelnöki poszt várományosának tartanak.



Kurz most bejelentette, hogy az új vezető személyéről vasárnap dönt majd a párt vezetése.



Elmondta: többen kiállnak a sokadik újrakezdés mellett, mondván, hogy ezúttal minden másképpen lesz. "Azonban nem sokkal később ugyanott lennénk, ahol voltunk: a kompromisszumoknál és a folyamatos választási küzdelemnél" - állapította meg.



Arra is utalt, hogy a legutóbbi parlamenti választáson, 2013-ban a választók Werner Faymann korábbi kancellára és Michael Spindelegger korábbi alkancellárra voksoltak, az ő lemondásuk óta azonban csak politikai döntések születtek.



Az ÖVP-ről azt mondta: "Nem folytatódhat az, ami eddig volt". Aláhúzta, hogy a párt jövőbeli vezetőjének személyi és tartalmi döntéseket kell majd hoznia. Úgy vélte, hogy a pártnak a legjobb emberekre van szüksége, függetlenül attól, hogy párttagok-e vagy melyik tartományból valók.



A néppárti tartományi vezetők csütörtökön amellett foglaltak állást, hogy Sebastian Kurzot, Ausztria jelenleg legnépszerűbb politikusát szeretnék pártvezetőnek. Günther Platter tiroli tartományi vezető arról beszélt, hogy a jövőben Kurznak központi szerepet kell betöltenie a pártban, azonban ennek részleteiről a vasárnapi pártülésen születik döntés.



Hans-Jörg Schelling pénzügyminiszter, néppárti politikus egy pénteki lapinterjúban azt mondta, hogy a kancellár reformpartnerségre vonatkozó javaslata nem hihető, Kern tisztességtelenül viselkedik, folyamatos választási kampányt folytat. A média utóbbi napokban folytatott találgatásaiban Schelling neve is felmerült mint lehetséges alkancellárjelölt.

MTI