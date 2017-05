Márai Sándor Füves könyve a prágai könyvfesztiválon

2017. május 12. 13:23

Prágában megnyílt a 24. Nemzetközi Könyvvásár és Irodalmi Fesztivál. A csütörtöki hivatalos megnyitó után péntektől vasárnapig a cseh kiadók mellett 30 ország mintegy 400 könyvkiadójának termékeit bemutató kiállítást a nagyközönség is megtekintheti, Magyarországot Márai Sándor, Borbély Szilárd és Péterfy Gergely műveinek cseh fordításai képviselik.

A Balassi Intézet Prágai Magyar Intézete a Publishing Hungary Program támogatásával saját standon mutatja be a cseh fordításban megjelent magyar műveket.



A magyar irodalom képviseletében pénteken délután Márai Sándor Füves könyvét ismerteti meg a közönséggel Gál Jenő prágai irodalomtörténész, egyetemi oktató. Szombaton délben Borbély Szilárd Nincstelenek című könyvét mutatják be, délután Péterfy Gergely Kitömött barbár művét tárja az érdeklődők elé Robert Svoboda fordító a szerző jelenlétében, aki dedikálja is könyvét.



Több tucatnyi könyvbemutató, író-olvasó találkozó és irodalmi témájú kerekasztal-beszélgetés, húsz kiállítás és ugyanannyi filmvetítés szerepel a könyvvásár kísérőprogramjai között. A meghívott szereplők száma meghaladja a hatszázat.



A rendezvény számos neves vendége közül a legnagyobb érdeklődés Corinne Hofmann svájci szerzőt övezi. A hatalmas nemzetközi sikert aratott Afrikai szeretők szerzője ezúttal legújabb, A zsiráfnyakú lány című könyvét mutatja be pénteken a vásárcsarnok nagytermében.



A prágai könyvvásárt és irodalmi fesztivált tavaly mintegy ötvenezren keresték fel, idén is hasonló érdeklődésre lehet számítani.



MTI