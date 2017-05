Rétvári: öt év alatt 84 ezer forinttal nőtt az ápolók bére

2017. május 12. 13:26

Az elmúlt öt évben átlagosan 84 ezer forinttal nőtt az ápolók bére, az egészségügyben dolgozók többlépcsős béremelése folytatódik - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára pénteken Budapesten.

Rétvári Bence az ápolók nemzetközi napja alkalmából tartott sajtótájékoztatóján közölte: a jövő évi költségvetés is jóval magasabb összeget biztosít a kórházak, az alapellátás és az egészségügy számára az ideinél, hiszen az ágazat 100 milliárd forinttal kap többet.



Az államtitkár azt mondta, hogy a 2012-2013-ban indult béremeléssel, és a tavaly folytatódó, valamint az idei és a következő két évben megvalósuló béremelést nézve az ápolók 84 ezer forinttal keresnek többet.



Példaként elmondta, hogy egy harminc éve a pályán lévő szakápoló alapbére 140 ezer forintról 229 ezerre nő, míg egy 16-18 éve dolgozó aneszteziológiai szakasszisztens alapbére 135 ezerről 238 ezer forintra emelkedik.



Emlékeztetett arra, hogy tavaly ősszel az egészségügyi dolgozók átlagos béremelése 26,5 százalék volt, idén novemberben további 12 százalék lesz az emelés, míg 2018-2019-ben további 8-8 százalék lesz az ütemezett béremelés mértéke.



"Ez 65 százalékos egészségügyi béremelést jelent" - mondta.



Rétvári Bence beszélt arról is, hogy a szociális ágazatban dolgozó, de egészségügyi végzettséggel rendelkező munkatársak a jövő évtől az egészségügyi bértábla alá tartoznak majd, így a bérük is magasabb lesz. Ez háromezer embert érint majd.



Jelezte azt is, hogy a szakdolgozók számára képzési és továbbképzési, valamint ösztöndíjprogramot indítottak.

MTI