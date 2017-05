Jégeső zúdult több településre

Négy dunántúli megye kivételével az egész országra figyelmeztetést adott ki heves zivatarok veszélye miatt a meteorológiai szolgálat. Az északi, északkeleti országrészben másodfokú a figyelmeztetés: ott akár felhőszakadás is kialakulhat. Az ott élők jégesőre és erős, akár 100 km/órás széllökésekre is számíthatnak kora délutántól.

Hatalmas felhőszakadás volt többek közt a Nógrád megyei Rétságon és a Pest megyei Gödön is. Előbbi településen kisebb jégdarabok is hullottak – számolt be a helyzetről az M1 Híradója.

Jégeső zúdult a Pest megyei Csobánkára is: mintegy egy centiméteres jégdarabkák potyogtak az égből.

Az előrejelzés szerint a nyugat-dunántúli megyék kivételével szombaton is az egész országban lehetnek heves zivatarok.