Arany János előtt tiszteleg a MMA tavaszi irodalmi gálája

2017. május 12. 17:06

A 200 évvel ezelőtt született Arany János előtt tiszteleg a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) irodalmi tagozatának tavaszi gálája hétfőn a Pesti Vigadó dísztermében.

Az eseményen az MMA rendes tagjai, Ágh István, Bogdán László, Czakó Gábor, Füzesi Magda, Gál Sándor, Jókai Anna, Király László, Kiss Anna, Kodolányi Gyula, Mezey Katalin, Tamás Menyhért, Tornai József és Vári Fábián László, valamint Nagy Gáspár, az MMA posztumusz tiszteleti tagjának műveiből készült vers- és próza-összeállításokat hallhat a közönség – derül ki az a gála MTI-hez eljutatott meghívójából.

Az est második részében kortárs írók és költők műveivel, valamint Arany János költeményiből készült versszínpadi összeállítással emlékeznek a 200 éve született költőfejedelmre Kubik Anna, Oberfrank Pál, Ráckevei Anna és Rátóti Zoltán és Újhelyi Kinga színművészek, a műsorvezető Bódi Mátyás és Morvai Noémi előadásában.

Prőhle Gergellyel, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatójával az Arany János-emlékévről, valamint Kodolányi Gyulával a Down Fell the Statue of Goliath – Hungarian Poets and Writers on the Revolution of 1956 címmel megjelent angol nyelvű antológia megjelenéséről rendeznek irodalmi beszélgetést.

A gálán a Misztrál együttes fog zenélni, a programot Wiegmann Alfréd szerkeszti, míg a rendező Rátóti Zoltán, az MMA rendes tagja.

mti