Születésnap - Rejtő Ildikót és Schmitt Pált köszöntötték

2017. május 12. 19:01

A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja és a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület szervezésében olimpiai bajnokok, egykori és mai versenyzők köszöntötték a csütörtökön 80 esztendős Rejtő Ildikó és a 75. születésnapját szombaton ünneplő Schmitt Pál kétszeres olimpiai bajnok vívókat.

Az ünnepeltekről készült kisfilmek megtekintése és pályafutásuk felidézése után Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke köszöntötte őket pénteken.

"Vívónemzet vagyunk, tudom, most egy kicsit hazabeszélek, de ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy ez a legeredményesebb olimpiai sportágunk. Most két ötkarikás aranyérmes vívót, a Nemzet Sportolóit köszöntjük születésnapjuk alkalmából" - mondta az olimpiai ezüstérmes, világbajnok párbajtőröző, a MOB elnöke. Rejtő Ildikóhoz szólva megemlítette, hogy őt is Hátszegi József tanította meg vívni, aki az olimpiai bajnoknő mestere volt. Schmitt Pál méltatásánál kiemelte "több ember számára is elegendő gazdagságot tartalmazó életútját, sportbeli és közéleti tevékenységét".

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár leszögezte, hogy az ünnepeltek nemcsak a sportolók, hanem az egész nép számára lettek példaképek. Mindkettőjükre jellemző volt a sportáguk iránti alázat, csapattársaik tisztelete, a kitartás és a hit az elvégzett munkában.

Simicskó István honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy az ünnepeltek nemcsak olimpiai bajnokok, hanem a Nemzet Sportolói, a nemzet kincsei is.

"Kívánom, hogy az élet táncparkettjén boldogan éljétek, élvezzétek a további éveket" - fogalmazott Nébald György, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának elnöke, ötkarikás aranyérmes kardvívó.

A Magyar Vívó Szövetség nevében beszélő Kamuti Jenő, a vb-győztes, olimpiai ezüstérmes tőrvívó felidézte, hogy Rejtő Ildikóval 1956-ban szerepeltek először együtt világbajnokságon, míg Schmitt Pállal később találkozott világversenyen, de hozzá is számtalan közösen megélt élmény fűzi.

"Örülök, hogy az Olimpiai Bajnokok Klubja gondol ránk, amikor kerek születésnapot ünneplünk, hogy együtt lehessünk a régi társakkal" - mondta Rejtő Ildikó.

Az ő gondolatait vitte tovább a másik ünnepelt, Schmitt Pál.

A 75. születésnapját május 13-án ünneplő Schmitt Pál kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó és a 80 esztendős Rejtő Ildikó kétszeres olimpiai bajnok tőrvívó köszöntésükön a XII. kerületi Larus étteremben 2017. május 12-én. Az eseményt a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja és a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület szervezte. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

"Jó érzés látni, hogy ezen a vívónapon itt vannak labdarúgók, birkózók, vízilabdázók, tornászok és öttusázók is - mondta. - MOB-elnökként örömteli volt, hogy a sportcsaládot vezettem, és ezt kívánom Kulcsár Krisztiánnak is. Mutatni kell, hogy összetartozunk, hogy egy család vagyunk. Megtanultam, hogy egy olimpikon egész életére olimpikon, példakép marad, úgy kell élnie és viselkednie."

Ezt követően megemlékezett az edzőkről, mesterekről és mindazokról, akik sokat tettek azért, hogy ilyen eredményes legyen a pályafutásuk.

mti