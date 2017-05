Bakondi: biztonsági kérdésként kell kezelni a migrációt

2017. május 12. 21:36

A kormány szerint biztonsági kérdésként kell kezelni a migrációt - hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Az utóbbi időben a migrációval összefüggő biztonságpolitikai kérdések minden európai országban felmerültek - emelte ki Bakondi György, kifejtve: a migránsok beérkezésével Európa-szerte romlott a közbiztonság, a nemzetbiztonság. Csak terrorcselekményekben több mint 300-an vesztették életüket, s köztörvényes bűncselekmények száma is jelentősen megemelkedett - tette hozzá.



A magyar kormány a kezdetektől azt képviselte, hogy a migrációt biztonsági, határbiztonsági kérdésként kell kezelni - hangsúlyozta Bakondi György. Megjegyezte, hogy abba nem avatkoznak bele, ha valamelyik európai ország gazdasági megfontolásból migránsokat akar befogadni. Ha viszont egy tagállam dönthet úgy, hogy migránsokat fogad be, akkor arról is dönthessen egy tagállam, hogy nem fogad be migránsokat - jegyezte meg.



Bakondi György az Indexen pénteken megjelent cikket ahhoz az esethez hasonlította, mint amikor a tranzitzónákat koncentrációs táborokhoz hasonlították. A hírportál azt írta, hogy áramot vezetnek a magyar-szerb határon álló kerítésbe.



A belbiztonsági főtanácsadó kijelentette, terv sincs arra, hogy a kerítésbe áramot vezessenek. Egy olyan jelzőrendszer kiépítése zajlik, amelynek lényege, hogy ha átvágják a kerítést, azonnal jelzés érkezik a járőrökhöz, akik így azonnal a helyszínre tudnak menni. Bakondi György viszont kiemelte: "ez rendkívül gyenge áramú" rendszer, aki átvágja a kerítést, az sem érzékeli, hogy áram volt a vezetékben.

