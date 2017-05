Szervezet alakult Macedóniában Soros megállítására

2017. május 13. 11:00

Továbbra sem sikerül kormányt alakítani Macedóniában - nincs tehát vége a belpolitikai válságnak. Bár az utóbbi napokban már kevesebbet foglalkozott a nemzetközi média a balkáni országgal, ugyanis nem voltak erőszakos tüntetések, de még mindig kaotikus a helyzet. A macedónok egy része továbbra is úgy látja, hogy Soros György a válság egyik felelős - hangzott el az M1 Híradójában.

Évtizedeken át békében megfértek egymás mellett a macedónok és az albánok a volt Jugoszláv tagköztársaságban. A hatvanas években még csak minden 8. ember volt albán származású, mára azonban Macedónia lakosságának majdnem 30%-a ehhez a kisebbséghez tartozik. Az észak-nyugati városokban pedig már többségbe is kerültek az albánok. Ez annak köszönhető, hogy a muszlimok jelentősen több gyermeket vállalnak, mint a keresztények.

Ezzel együtt pedig politikai súlyuk és erejük is megnövekedett. Több macedón civil szervezet, köztük az Állítsuk meg Soros működését nevű csoport szerint is a magyar származású milliárdos, Soros György most az albán kisebbség manipulálásával próbál beavatkozni a balkáni ország belügyeibe. Erről a Pesti Srácok nevű internetes portál újságírójának beszéltek Szkopjéban.

Soros pénzt adott arra, hogy bizonyos nem állami szervezetek támadásokat hajtsanak végre hivatalok és műemlékek ellen. Festékkel dobálóznak, ezzel azt sugározva, hogy az emberek elégedetlenek a kormánnyal. Soros csak Macedóniában 5 millió dollárt költ erre a saját pénzéből és még 10-20 milliót kap az Egyesült Államoktól és Brüsszeltől – magyarázta a mozgalom alelnöke.

Nem tudtak kormányt alakítani

Macedóniában decemberben érhetett volna véget a második éve tartó kormányválság, miután a parlamenti választásokon a Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártjának sikerült megszereznie a szavazatok többségét. A konzervatívok azonban nem tudtak kormányt alakítani.

Helyi megfigyelők szerint Soros György ekkor avatkozott be. Kedvezményeket és pénzügyi segítséget ígért az albán nemzetiségi pártoknak abban az esetben, ha az általa is támogatott szociáldemokrata párt mellé állnak. Ez meg is történt, így Zoran Zaev pártelnök lehetett az első, aki bejelentkezett a miniszterelnöki posztra.

A macedón államfő, Gjorge Ivanov azonban nem volt hajlandó megbízatást adni egy olyan vezetőnek, aki nem élvezi a macedónok támogatását, és aki akár etnikai feszültségek növelése árán is ragaszkodik hatalmi ambícióihoz.

Tüntetések országszerte

Ezután robbantak ki a tüntetések országszerte. Az emberek ugyanis attól tartanak, hogy a baloldali kormány csak a kisebbségek jogait fogja képviselni és megnyitja a határokat a Törökország felől érkező migránsok előtt.

Az Állítsuk meg Soros működését nevű civil kezdeményezés társalapítója a Híradónak korábban azt mondta: bizonyítékok is vannak arra, hogy a milliárdos beavatkozik a Macedón belpolitikába, ráadásul ehhez az amerikai adófizetők pénzét is felhasználja, a USAID nevű, elvileg független szervezeten keresztül.

Az amerikai kormányügynökségnek a fejlődő országok állami szerveinek munkáját kellene hogy elősegítse, de Soros György visszaélt befolyásával, és Macedóniában kizárólag egy baloldali politikai párt munkáját segítette. Erre azóta már rájött az amerikai szenátus és kongresszus is. – mondta Nikola Sbrov, társalapító.

Vizsgálják ki Soros machinációit

Két hete republikánus szenátorok azt kérték az Egyesült Államok jelenlegi külügyminiszterétől, hogy vizsgálják ki Soros György balkáni machinációit.

A The American Spectator amerikai politikai magazin értesülése szerint a 15 fős képviselőházi delegáció már el is indult Macedóniába, Albániába, Koszovóba és Bosznia-Hercegovinába, de érintik Görögországot és Olaszországot is.

Soros György gyűlöli az emberiséget, gyűlöli a határokat, a nemzeti identitásokat és mindent ami megkülönbözteti az embereket egymástól. Ezért megpróbálja ezt elpusztítani. -magyarázta Chris Deliso balkánszakértő a pestrisrácok tudósítójának.

Arról is beszélt, hogy a Trump kormány még nem cserélte le a külügyi tárca dolgozóit, így semmi rálátása sincs arra, hogy mi történik a térségben. A Barack Obama által kinevezett nagykövetek pedig rendszeresen félretájékoztatják Washingtont. Így akár évekig is eltarthat, mire az igazságügyi bizottság minden NGO-t átvizsgál és fényt derít arra, hogy Soros György pontosan hogyan manipulálta aktuális érdekeinek megfelelően a balkáni politikát.

