LMP: hozzák előre a nyugdíjemelést!

2017. május 13. 13:28

Az LMP felszólította a kormányt, hogy hozza előre a novemberre tervezett nyugdíjemelést, továbbá emelje 50 ezer forintra a nyugdíjminimumot a jelenlegi 28.500 forintról.

Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese szombaton, Budapesten tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a Fidesz kormányzása alatt többször is becsapta a nyugdíjasokat.



Példaként említette erre az egyéni nyugdíjszámlák nyomon követhetőségének elmaradását, amit szerintük azonnal meg kellene valósítani.



Hangsúlyozta továbbá, hogy az LMP a nyugdíjemelés előrehozása mellett azt is kezdeményezi, hogy az alacsonyabb járandóságot kapó idősek nyugdíjai nagyobb mértékben emelkedjenek.



Schmuck Erzsébet elfogadhatatlannak nevezte, hogy miközben a kormány a nyugdíjasok megbecsüléséről beszél, addig a nyugdíjminimumot évek óta változatlan összegen hagyja. Az LMP ezen is változtatna, továbbá beváltaná a kabinet korkedvezményes nyugdíjak rendezésére vonatkozó ígéretét is - tette hozzá az ellenzéki párt politikusa.

MTI